Министр: решение о дополнительных средствах для Rail Baltica придется искать всем странам Балтии

Министр отметил, что точную стоимость проекта в Латвии пока нельзя назвать, но она станет известна после завершения проектирования. "Эта цифра будет выше, чем первоначальные оценки", - сказал Бришкенс. Стоимость проекта возросла, поскольку первоначальные расчеты, сделанные несколько лет назад, оказались неточными, а его реализация задержалась, что привело к увеличению затрат на строительство и материалы.

На вопрос о том, откуда возьмутся дополнительные средства, Бришкенс ответил лишь, что разрабатывается смета, в которой будет новая модель получения ресурсов. "Совершенно ясно, что нам обязательно придется искать решения вместе с нашими балтийскими коллегами - потребности в инвестициях значительно возросли не только в Латвии. Я готов вместе с балтийскими коллегами обратиться к нашим партнерам в Европейском союзе, чтобы попытаться реализовать этот проект в течение двух программных периодов ЕС, и Латвия и остальные страны Балтии могли позволить себе его софинансировать", - сказал Бришкенс.

Он также подтвердил, что с самого начала было известно, что финансирование для завершения строительства Центрального вокзала и терминала Рижского аэропорта до конца не обеспечено. "Одна из причин увеличения сметы - постоянные перебои в работе", - пояснил министр.