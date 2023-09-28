Иманта - Даугавгрива: самая длинная непрерывная велодорожка, на которой много бесплатных объектов

О маршруте новой велодорожки

Общая длина новой велосипедной дорожки Иманта - Даугавгрива составляет 12,1 км, и это самая длинная непрерывная велодорожка в Риге. Велосипедная дорожка начинается на пересечении улиц Анниньмуйжас и Клейсту, продолжается по правой стороне улицы Клейсту, где соединяется с улицей Лиела и заканчивается на острове Даугавгрива - на улице Лепью. Строительство велодорожки началось 9 декабря 2021 года и завершилось 25 сентября текущего года.

Проект включает в себя остановки общественного транспорта, зоны отдыха, скамейки, стойки для велосипедов и контейнеры для мусора. Особенностью проекта является то, что на каждом этапе на всем протяжении веломаршрута установлены рекламные щиты с указанием маршрута, мест отдыха и другой необходимой информацией о веломаршруте.

Следуя маршруту велосипедной дорожки Иманта - Даугавгрива, можно добраться до нескольких объектов, таких как: Спортивная база "Клейсты" с конюшнями;

Хапакагравис, где расположены зона отдыха, место для плавания и усадьба Хапака XVIII века;

Бумбу калнс со смотровой вышкой и местами борьбы за свободу;

Крепость Даугавгрива, где можно пройтись по фортификационным сооружениям, построенным в XVI-XIX веках;

Остров Буллю;

Вакарбулли - место, где в море впадает Лиелупе, а также есть возможность увидеть диких коров и парк каменных скульптур Паула Яунземса;

Болдерайский карьер.

Строительство велосипедной дорожки обошлось примерно в 6,7 миллиона евро. Строительные работы выполняла дорожно-строительная компания Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate".

Напомним, 4 сентября было заснято, как водитель в одном из районов Риги спокойно едет по велосипедной дорожке. Автомобиль передвигался со скоростью, которая разрешена на шоссе. Полиция все еще ищет нарушителя.