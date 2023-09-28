Чт, 28.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Airbnb предлагает ночевку в хижине Шрека

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: twitter/Airbnb

На Airbnb появился дом Шрека. Он расположен в Шотландии, а в качестве арендодателя указан Осел. Информация о необычной хижине появилась на сайте и в соцсетях онлайн-сервиса.

Бронирование на Airbnb начнется с 13 октября. Жилье можно будет арендовать бесплатно на одну или две ночи с 27 по 29 октября. Хижина предназначается для трех гостей.

В самом доме нет удобств, они находятся в отдельном помещении в 20 метрах от хижины.

В сообщении сказано, что Airbnb сделает единовременное пожертвование благотворительной организации HopScotc, которая занимается предоставлением недельных путевок в центр отдыха в Шотландии детям из неблагополучных и бедных семей.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх