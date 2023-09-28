Фото ⟩ Airbnb предлагает ночевку в хижине Шрека

Shrek’s Swamp is now on Airbnb.



Booking opens October 13 at 10am PT: https://t.co/3F6n4ShYcg pic.twitter.com/dgWW2y4J52 — Airbnb (@Airbnb) September 26, 2023

Бронирование на Airbnb начнется с 13 октября. Жилье можно будет арендовать бесплатно на одну или две ночи с 27 по 29 октября. Хижина предназначается для трех гостей.

В самом доме нет удобств, они находятся в отдельном помещении в 20 метрах от хижины.

В сообщении сказано, что Airbnb сделает единовременное пожертвование благотворительной организации HopScotc, которая занимается предоставлением недельных путевок в центр отдыха в Шотландии детям из неблагополучных и бедных семей.