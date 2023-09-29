Видео ⟩ Сотрудник зоопарка едва не погиб в пасти бегемота

Хотя видео длится всего 16 секунд, оно довольно насыщенное. Все начинается с того, что смотритель зоопарка выбегает из домика с бегемотами, но поскальзывается и падает возле входа. За ним следует разъяренный бегемот, который широко открывает пасть и собирается схватить человека, но не делает этого и начинает отступать. Тогда мужчина хватает длинную бамбуковую палку, чтобы отчитать бегемота, но тот кружит вокруг и под крики посетителей снова бросается на мужчину, которому, к счастью, удается убежать.