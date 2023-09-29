Видео ⟩ Сотрудник зоопарка едва не погиб в пасти бегемота

Посещение зоопарка - это в основном развлекательное мероприятие, так как часто можно стать свидетелем милого или забавного поведения животных. Однако иногда случается обратное и взору посетителей открывается непредсказуемый и агрессивный характер животных. Например, на этом видео запечатлено, как одно из самых опасных животных в мире - бегемот - нападает на сотрудника зоопарка на глазах у перепуганных людей.
Хотя видео длится всего 16 секунд, оно довольно насыщенное. Все начинается с того, что смотритель зоопарка выбегает из домика с бегемотами, но поскальзывается и падает возле входа. За ним следует разъяренный бегемот, который широко открывает пасть и собирается схватить человека, но не делает этого и начинает отступать. Тогда мужчина хватает длинную бамбуковую палку, чтобы отчитать бегемота, но тот кружит вокруг и под крики посетителей снова бросается на мужчину, которому, к счастью, удается убежать.
@dailymail Unseen blooper from ‘Madagascar 2’ 😳 #motomoto #hippo #escape #scary #fyp #shocking ♬ original sound - Daily Mail
Похоже, что бегемот сначала просто хотел напугать человека. Вместо того, чтобы отступить, сотрудник решил также "идти в атаку". Животному ничего не оставалось, как снова напасть.
В любом случае все закончилось хорошо. Будем надеяться, что смотритель зоопарка не точит зуб на бегемота и наоборот.
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