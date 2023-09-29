В Резекне с ноября почти на треть планируется снизить тариф на тепло

ООО Rēzeknes siltumtīkli подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) тариф, установленный поставщиком общественных услуг по снабжению тепловой энергией.

Действующий на данный момент тариф на услуги теплоснабжения составляет 103,03 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость (НДС), а с 1 ноября этого года тариф может сократиться на 28,48% и составить 73,69 евро за мегаватт-час без НДС.

Предполагалось, что с 1 июня следующего года тариф на тепло в городе составит 111,98 евро за мегаватт-час без НДС. Однако теперь планируется снизить этот тариф до 82,64 евро за мегаватт-час без НДС, что несколько выше по сравнению с тарифом, запланированным на отопительный сезон.

Предполагается, что новый тариф вступит в силу 1 ноября, если будет одобрен SPRK.

Изменение тарифа обусловлено снижением цены на топливо - природный газ и щепу.