В Индии несколько крокодилов спасли попавшую в реку собаку

В новом исследовании, опубликованном в Journal of Threatened Taxa, исследователи опубликовали изображения этого события, которое произошло в реке Савитри в Индии. "Крокодилы дотрагивались до собаки носами, как бы направляя и сопровождая ее в безопасное место", - говорится в исследовании.

Как бы удивительно это не казалось, известно, что эти рептилии не сразу набрасываются на, казалось бы, легкую добычу. Есть несколько возможных причин, почему крокодилы позволили собаке жить, рассказал Insider биолог Крис Мюррей.

Крокодилы, возможно, чувствовали себя слишком заметными, чтобы окружить добычу. Возможно, у них также был негативный опыт общения с собаками в прошлом.

При этом Мюррей не считает, что крокодилы в этом случае проявили какое-либо сочувствие, как предполагает исследование. В некоторых регионах Индии и Шри-Ланки большие популяции крокодилов живут рядом с людьми, часто нападая на них. Вот почему Мюррей считает, что крокодилам чуждо сострадание. Правда, он согласен с исследованиями, что люди часто недооценивают умственные способности этих пресмыкающихся.

Известны случаи, когда крокодилы использовали ветки, чтобы птицы могли сидеть на них, после чего крокодилы их ловили. Кажется, эти животные также учатся на прошлом опыте.

"Это не просто злобные, похожие на бревна рептилии, однако вряд ли попавшие в беду собаки вызывают у них сочувствие", - добавил Мюррей.