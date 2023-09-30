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Видео ⟩ В лесах Салдусского края удалось запечатлеть гон оленей

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Олень в Салдусском крае
Олень в Салдусском крае Фото: Māris Kreicbergs/Facebook

Фотограф животных и природы Марис Крейцбергс опубликовал на своей странице в Facebook несколько снимков и видео, на которых запечатлел замечательное природное явление - гон благородных оленей, или брачный период.

Страница Facebook Mēs Saldus novadam переопубликовала видео Мариса с комментарием от автора видео.

"Это видео появилось в Салдусском крае, в Звардской волости, ранним утром 15 сентября, вскоре после 6:00", - рассказывает Марис.

Марис Крейцбергс - фотограф-натуралист, который уже более 10 лет запечатлевает красоту латвийской природы. Его страсть и хобби - фотографирование и документирование диких животных и природы на видео.

На своей странице в Facebook он опубликовал несколько видео с уникальными кадрами гона оленей в лесах Салдуса.

Марис также разместил несколько фотографий животных, сделанных в период их гона в последние дни сентября.

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