Судопроизводство с российским банкиром Гусельниковым стоило Латвии уже 4,5 млн евро

На финишную прямую в Международный арбитражный суд в Лондоне попал иск семьи российского банкира Григория Гусельникова к Латвии. Гусельников пытается доказать, что ущерб его инвестициям в банк Norvik причинили самовольные действия госучреждений и коррупционные действия должностных лиц.
Чтобы опровергнуть эти аргументы, Латвия наняла дорогих иностранных адвокатов. Этим летом в Лондоне трибунал выслушал важных свидетелей. Программе известно, что в Международном арбитражном суде свидетельствовали как бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич, так и бывший главный банковский надзиратель Петер Путниньш, сообщает Nekā personīga.
Родившийся и выросший в России Гусельников сейчас является гражданином Великобритании. Десять лет назад на тот момент еще с российским паспортом он приобрел банк Norvik. Разрешение дали обе службы безопасности нашей страны, сделку одобрил банковский смотритель. Позже кредитное учреждение переименовали в банк PNB: из почти 100 000 клиентов 40 000 были пенсионеры. На тот момент это был восьмой по величине банк в Латвии.
Сотрудничество с госкорпорациями у Гусельникова, контролирующего банк PNB, складывалось не так, как он рассчитывал. Банковский надзиратель признал крупные денежные средства полученными преступным путем, в связи с чем кредитное учреждение имело недостаточный собственный капитал и его деятельность была ограничена.
Акционеры банка настаивали, что в результате непрерывного и необоснованного давления Латвии банк не только понес убытки, но и достиг риска неплатежеспособности. И что регулятор таким образом поступил якобы потому, что на этом настаивал бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич, обладающий моральной властью над Комиссией рынка финансов и капитала. В конце 2017 года семья Гусельникова и банк подали в Международный арбитражный суд иск против Латвийского государства.
В арбитражном суде Гусельников рассказывал о коррупции, которая господствовала в среде надзора за латвийскими банками и архитектором которой якобы является Римшевич.
Обвинения KNAB Римшевичу в связи с Trasta komercbanka, словам Гусельникова, несомненно, позволяют выглядеть более правдоподобными. Гусельников утверждает, что у него в 2016 и 2017 годах неоднократно вымогали взятки.
Родившийся в России банкир также подробно описывает арбитражному суду, что посредником между ним и Римшевичем был Ренар Кокинс, сын некогда хорошо известного предпринимателя Улдиса Кокинса, который якобы организовывал тайные встречи Римшевича и выполнял роль почтальона в коррупционных схемах.
Связи Гусельникова с влиятельными и политически важными людьми появляются и через некую документально доказанную сделку. Деньги из банка Гусельникова якобы за консультации получила и семья на тот момент депутата Рижской думы, ранее сотрудника KNAB Юриса Юрашса.
Однако позиции Гусельникова ослабляет печальный конец банка. Летом 2019 года банк PNB закрывает его непосредственный смотритель, Европейский центральный банк, вскоре после того, как Гусельников поспешил со сменой акционеров. Банк имел недостаточный капитал и не имел доверия к новым акционерам. Латвийскую сторону в арбитражном суде против Гусельникова представляют Госканцелярия и два нанятых государством иностранных адвокатских бюро - парижская Savoie Arbitration и женевская LALIVE.
Юрист юридического департамента Госканцелярии Дайнис Пуделис говорит: "Этим двум упомянутым адвокатским бюро для оказания юридических услуг заплачено 4,5 млн евро. И, конечно, работа над делом еще продолжается. И эта сумма, надо сказать, к сожалению, вырастет.
Мы установили, что дело очень сложное, стратегия истцов - наших оппонентов - достаточно агрессивная. Их сторона использует большие ресурсы для ведения этого дела".
Иск Гусельникова основан на договоре о защите инвестиций, заключенном между Латвией и Великобританией в 1994 году. Этот договор больше не действует. Однако трибунал третейского суда постановил, что ранее основанные отношения заслуживают защиты.
Сейчас трибунал рассматривает, нарушила ли Латвия нормы международного права или нет. Если решение положительное для Латвии, то процесс прекращается. И Латвия может претендовать на возвращение расходов на адвокатов. Но если решение не является успешным для государства, то дело продолжается по поводу размера компенсации.
О позиции Латвии и выплатах иностранным адвокатам регулярно информируется правительство. Мировое соглашение по этому делу не рассматривается.
Телепередаче известно, что этим летом в Лондоне во время активной фазы разбирательства давал показания Илмар Римшевич. Адвокат бывшего президента Банка Латвии Nekā personīga сообщил, что показания были неблагоприятными для Гусельникова.
В состоявшемся этим летом судебном заседании приняли участие и три сотрудника Банка Латвии. Бывший глава Комиссии рынка финансов и капитала Петер Путниньш подтвердил передаче, что на этом процессе показания неоднократно давал и он. Ранее Путниньш говорил СМИ, что утверждения Гусельникова не соответствуют действительности.
Еще в Лондон были вызваны представители прокуратуры Латвии. Программе неофициально известно, что письменные показания по этому делу дал и Ренар Кокинс.
Решение международного арбитражного суда ожидается в первой половине следующего года. Вопросы программа написала и Гусельникову, но за эту рабочую неделю ответа не получила.
Нынешнее сотрудничество государства с адвокатским бюро из Швейцарии (Lalive) считается успешным. Три года назад был отклонен иск компании Staur к Министерству сообщения об аренде земли в аэропорту.
Жалоба неплатежеспособного владельца Liepājas metalurgs Евгения Казьмина в международный арбитражный суд также не принесла инвестору ожидаемого. Правда, государств до сих пор не вернула неполные 3 миллиона, которые были выплачены адвокатам.
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