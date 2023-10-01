Судопроизводство с российским банкиром Гусельниковым стоило Латвии уже 4,5 млн евро

Мы установили, что дело очень сложное, стратегия истцов - наших оппонентов - достаточно агрессивная. Их сторона использует большие ресурсы для ведения этого дела".

Иск Гусельникова основан на договоре о защите инвестиций, заключенном между Латвией и Великобританией в 1994 году. Этот договор больше не действует. Однако трибунал третейского суда постановил, что ранее основанные отношения заслуживают защиты.

Сейчас трибунал рассматривает, нарушила ли Латвия нормы международного права или нет. Если решение положительное для Латвии, то процесс прекращается. И Латвия может претендовать на возвращение расходов на адвокатов. Но если решение не является успешным для государства, то дело продолжается по поводу размера компенсации.

О позиции Латвии и выплатах иностранным адвокатам регулярно информируется правительство. Мировое соглашение по этому делу не рассматривается.

Телепередаче известно, что этим летом в Лондоне во время активной фазы разбирательства давал показания Илмар Римшевич. Адвокат бывшего президента Банка Латвии Nekā personīga сообщил, что показания были неблагоприятными для Гусельникова.

В состоявшемся этим летом судебном заседании приняли участие и три сотрудника Банка Латвии. Бывший глава Комиссии рынка финансов и капитала Петер Путниньш подтвердил передаче, что на этом процессе показания неоднократно давал и он. Ранее Путниньш говорил СМИ, что утверждения Гусельникова не соответствуют действительности.

Еще в Лондон были вызваны представители прокуратуры Латвии. Программе неофициально известно, что письменные показания по этому делу дал и Ренар Кокинс.

Решение международного арбитражного суда ожидается в первой половине следующего года. Вопросы программа написала и Гусельникову, но за эту рабочую неделю ответа не получила.

Нынешнее сотрудничество государства с адвокатским бюро из Швейцарии (Lalive) считается успешным. Три года назад был отклонен иск компании Staur к Министерству сообщения об аренде земли в аэропорту.

Жалоба неплатежеспособного владельца Liepājas metalurgs Евгения Казьмина в международный арбитражный суд также не принесла инвестору ожидаемого. Правда, государств до сих пор не вернула неполные 3 миллиона, которые были выплачены адвокатам.