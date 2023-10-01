Как писало в 2015 году логистическое издание Automotive Logistics, Плявниекс с 2015 года в Великобритании был руководителем развития бизнеса для регионов Центральной Азии, СНГ и Балтии. А это значит и тесное сотрудничество представляемой им компании с Россией, через которую логистические потоки организованы. Должность руководителя по работе с глобальными клиентами в центральном офисе во Франции означает, что Плявниекс отвечал за сотрудничество с клиентами и поиск новых клиентов.

Бюро по защите Сатверсме и Служба госбезопасности в письменных ответах Nekā personīga шире не комментируют, есть ли какие-либо опасения по поводу опыта работы председателя правления LDZ в принадлежащей РЖД компании. Службы якобы провели проверки, но подробных разъяснений по ним давать не будут.

Ответ Бюро по защите Сатверсме Nekā personīga

Бюро по защите Сатверсме воздерживается от комментариев по поводу данных конкретной проверки. Обращаем внимание на то, что при проверке каждого лица для выдачи специального разрешения на работу с государственной тайной рассматриваются данные автобиографии лица, в том числе бывшие рабочие места, обязанности и вытекающие из них риски безопасности.

Все сведения, полученные при проверке лица, оцениваются в контексте потенциальных рисков. Бюро по защите Сатверсме заверяет, что проверки проводятся тщательно и проходят в соответствии с требованиями нормативных актов.

Ответ Службы госбезопасности Nekā personīga

Информируем, что в ходе проверок, проведенных Службой госбезопасности, всесторонне оценивается надежность претендентов на специальное разрешение и их способность хранить государственную тайну, получая от службы из различных источников информацию как о биографии лиц, так и о круге контактов. В Службе госбезопасности воздерживаются от комментариев в связи с процессами проверки конкретных лиц.