Новый глава LDz длительно работал в дочерней компании "Российских железных дорог"

Влияние российского бизнеса, а также власти и, возможно, спецслужб в Латвии продолжает изучать программа TV3 Nekā personīga. Слишком тесная связь Latvijas dzelzceļš (LDz) с Россией за последние полтора года привела к небывалым потрясениям в этом секторе логистики. Кризис настолько глубокий, что без регулярной господдержки предприятие не может сводить концы с концами. В напряженных условиях этим летом сменилось руководство LDz, сообщает передача.
Должность получил Риналд Плявниекс, который большую часть карьеры проработал в дочерней компании "Российских железных дорог" (РЖД). Спецслужбы шире не комментируют возможные риски безопасности, а несколько политиков неприятно удивлены этим фактом карьеры нового шефа железной дороги, сообщает Nekā personīga.
Если рассматривать нефть и газ как российское кровообращение, то железную дорогу называют позвоночником. По рельсам транспортируют все.
А теперь, когда Россия продолжает кровопролитие в Украине, в том числе танки и ракеты. В мирное и особенно в военное время железнодорожное сообщение является важнейшим способом, как агрессор обеспечивает свою армию и ее способность наступать.
Долгие годы российской железной дорогой руководил один из людей ближнего круга Владимира Путина - Владимир Якунин. Именно при его руководстве заключили, как говорили в России, сделку года. РЖД покупает 75% акций в логистической компании GEFCO. Она входит в топ-10 всех грузоперевозчиков в мире.
Покупка французской GEFCO состоялась при согласовании сделки с высшим руководством России. Бизнес-план определил, что, используя GEFCO, российская железная дорога сможет предложить уникальный продукт - перевозку грузов с Дальнего Востока вплоть до любой точки в Европе, используя только собственные ресурсы.
Как пояснил вице-президент РЖД, это сократит расходы и повысит прибыль. Что станет прямой выгодой для российского бюджета.
Компания РЖД полностью принадлежит государству и управляет инфраструктурой, а также оказывает грузовые и пассажирские услуги. За ее работой пристально следят российские спецслужбы. Скорее всего, и деятельность дочерней компании после миллиардной сделки попала под лупу секретных учреждений Кремля.
Полномасштабная война в Украине и последовавшие за ней санкции ставят крест на этом бизнесе в европейском направлении. В апреле 2022 года, получив одобрение Европейской комиссии, акции GEFCO перекупает у РЖД французская судоходная группа CMA CGM. Как и сколько в первые месяцы войны французы заплатили России за акции GEFCO, публично неизвестно.
С GEFCO был тесно связан председатель правления LDz Риналдс Плявниекс. Он занимает этот пост всего несколько месяцев - с 19 июля. С 2021 года Плявниекс был членом правления LDz.
Но до этого он девять лет работал в различных компаниях структуры GEFCO. В то время, когда французскую фирму купила РЖД, Плявниекс занимает должность в зарегистрированной в Латвии дочерней компании GEFCO BALTIC.
До 2016 года он был руководителем по развитию бизнеса GEFCO UNITED KINGDOM LTD В Соединенном Королевстве, а затем занял важную должность - руководителя по работе с глобальными клиентами группы GEFCO SA в ее головном офисе во Франции.
Плявниекс утверждает, что во время всей своей деятельности никакого российского влияния на предприятие не ощущал. В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, был момент размышлений. Но он видел, что Латвия и после этого продолжает работать с Россией и поэтому карьеру в дочерней компании РЖД продолжил.
Как писало в 2015 году логистическое издание Automotive Logistics, Плявниекс с 2015 года в Великобритании был руководителем развития бизнеса для регионов Центральной Азии, СНГ и Балтии. А это значит и тесное сотрудничество представляемой им компании с Россией, через которую логистические потоки организованы. Должность руководителя по работе с глобальными клиентами в центральном офисе во Франции означает, что Плявниекс отвечал за сотрудничество с клиентами и поиск новых клиентов.
Бюро по защите Сатверсме и Служба госбезопасности в письменных ответах Nekā personīga шире не комментируют, есть ли какие-либо опасения по поводу опыта работы председателя правления LDZ в принадлежащей РЖД компании. Службы якобы провели проверки, но подробных разъяснений по ним давать не будут.
Ответ Бюро по защите Сатверсме Nekā personīga
Бюро по защите Сатверсме воздерживается от комментариев по поводу данных конкретной проверки. Обращаем внимание на то, что при проверке каждого лица для выдачи специального разрешения на работу с государственной тайной рассматриваются данные автобиографии лица, в том числе бывшие рабочие места, обязанности и вытекающие из них риски безопасности.
Все сведения, полученные при проверке лица, оцениваются в контексте потенциальных рисков. Бюро по защите Сатверсме заверяет, что проверки проводятся тщательно и проходят в соответствии с требованиями нормативных актов.
Ответ Службы госбезопасности Nekā personīga
Информируем, что в ходе проверок, проведенных Службой госбезопасности, всесторонне оценивается надежность претендентов на специальное разрешение и их способность хранить государственную тайну, получая от службы из различных источников информацию как о биографии лиц, так и о круге контактов. В Службе госбезопасности воздерживаются от комментариев в связи с процессами проверки конкретных лиц.
Риналдс Плявниекс попал на пост председателя правления LDz, когда министром сообщения являлся Янис Витенбергс из Национального объединения.
Для его товарища по партии, который до сих пор возглавляет в Сейме Национальную комиссию по безопасности, теперь факт о предыдущих местах работы шефа LDz является новостью. Удивлены и многие вновь назначенные министры.
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