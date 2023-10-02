Банки грозят прекратить кредитование в ответ на возможное снижение процентных ставок

Это может быть исправлено исключением, согласно которому кризисная реструктуризация EURIBOR не портит кредитную историю. Аналогичное исключение применяется к отсроченным платежам в ковидное время.

Более решительных действий требует бюджетно-финансовый комитет парламента. На этой неделе он поручил Министерству финансов разработать новый закон о снижении банковских процентных ставок в два раза на два года.

Аналогичный шаг уже предпринят в Польше, где кредиты будут беспроцентными в течение четырех месяцев в году. В других странах соглашения с банками заключаются добровольно, например, в Греции кредитные организации добровольно снизили ставки на 0,2%. Однако в условиях Латвии такое незначительное снижение не окажет заметного влияния.

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс говорит: "Банки до сих пор действовали довольно неохотно, довольно вяло, поэтому я считаю, что административные решения, каким в настоящее время является введение налога на прибыль банков на постоянной и бессрочной основе, а также другие решения очень адекватны".

Недавно представители акционеров скандинавских банков, работающих в Латвии, приезжали в Ригу для встречи с представителями Банка Латвии. Но и тогда стороны не смогли убедить друг друга.

Если Сейм примет решение о принудительном регулировании цен на банковские кредиты, то, как предупреждает Ассоциация финансовой отрасли, некоторые кредитные учреждения перестанут выдавать новые кредиты, а другие могут вообще уйти с рынка.