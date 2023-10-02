За последние полтора года жизнь жителей Латвии значительно подорожала. В прошлом году резко выросли цены на энергоносители, затем последовал кризис цен на продукты питания, а теперь настал черед ипотечных платежей. На этой неделе депутаты Европарламента поручили Министерству финансов разработать закон, который заставит банки вдвое снизить процентные ставки. В ответ на столь радикальные меры кредитные учреждения угрожают полностью прекратить выдачу кредитов, сообщает Nekā personīga.
Банки грозят прекратить кредитование в ответ на возможное снижение процентных ставок
В начале 2022 года в Европе начался резкий рост инфляции. В Латвии он на своем пике достиг 22%. В середине года Европейский центральный банк (ЕЦБ) взялся за борьбу с инфляцией. Он поднял межбанковскую процентную ставку, которая несколько лет была нулевой и даже отрицательной. С тех пор ЕЦБ принимал решение о повышении ставки на десяти заседаниях подряд. Последнее из них состоялось на прошлой неделе. Межбанковская ставка EURIBOR уже достигла 4%.
Начальник отдела финансовых рынков SEB banka Андрис Лариньш поясняет: "Основной задачей Европейского центрального банка является обеспечение ценовой стабильности, а целевым показателем является инфляция на уровне 2% в год. Учитывая, что произошел очень резкий скачок цен, связанный как с окончанием пандемии Covid-19, так и с войной в Украине, где возникла проблема цен на энергоносители, Центральный банк был вынужден сдерживать рост цен.
Побочным эффектом этих мер является снижение спроса на кредиты, потому что если кредит дорожает, то некоторые заемщики передумывают и ждут, что означает снижение спроса на товары и услуги, и в конечном итоге замедление экономики, что является неизбежным побочным эффектом в таких случаях".
Желаемый эффект достигнут - инфляция в Европе снижается, но до цели в 2% еще далеко. Однако даже после этого ЕЦБ будет некоторое время удерживать ставки на высоком уровне, чтобы убедиться, что инфляция не начнет расти, например, в результате повышения заработной платы.
Цель такой политики - замедлить приток денег в экономику, не позволяя людям брать кредиты. Однако повышение межбанковской ставки в евро - EURIBOR - оказывает влияние и на уже имеющиеся кредиты.
Люди делятся в социальных сетях тем, как это отражается на их домохозяйствах. Например, у Инесе ежемесячный платеж по ипотеке составлял 560 евро, а теперь он равен 820 евро, и только 180 евро из этой суммы идет на погашение основного долга. Для Мартиньша процентный платеж вырос со 188 евро до 492 евро.
Согласно данным, собранным Ассоциацией финансовой отрасли, такие изменения - редкость. Для большинства заемщиков увеличение не превышает 100 евро. Но для тех, у кого повышение большое, банки предлагают реструктурировать кредит.
"Положительным моментом по сравнению с предыдущим кризисом является то, что финансовый сектор стал сильнее и может оказать поддержку в сложной ситуации, а не вынужден спасать себя, как в предыдущий кризис. Конечно, нужно смотреть и на масштаб проблемы.
Если мы говорим о том, что в Латвии работает более 800 000 человек, то на ипотечном рынке задействовано около 124 000 человек, которые являются как заемщиками, так и поручителями. Это 15% трудоспособного населения.
Это не самый болезненный вопрос в экономике в целом на данный момент, но его легко обсуждать, потому что никому не нравятся дорожающие деньги. Это затрагивает всех заемщиков, но не все находятся в одинаковой ситуации. Так что целевая поддержка и синхронизированная коммуникация с населением - это то, чего стоит ожидать", - говорит Андрис Лариньш, начальник отдела финансового рынка SEB banka.
Политики обещаниями банков не удовлетворены. Жители жалуются, что требуемые банками комиссии за внесение изменений в договор больше, чем польза от них. Рост EURIBOR значительно увеличивает и доходы банков, в том числе и прибыль.
Вероятно, уже в следующем году она будет облагаться корпоративным налогом, что принесет в государственный бюджет дополнительно 140 миллионов евро.
Однако заемщики не увидят никакой выгоды в своем кармане, поэтому политики решили заставить банки снизить процентные ставки, которые в Латвии являются одними из самых высоких в Европе.
Комментирует председатель Комитета по бюджету и финансам (налогам) Янис Рейрс: "В среднем по ЕС начальный процент риска составляет 0,8, 0,9, 1%, у нас он начинается с 1,5%. Ситуация такова, что некоторые коммерческие банки ввели государственный риск - 0,4%, что вообще не имеет никакого обоснования. Мы являемся членами всех организаций по безопасности и международных организаций - ОЭСР, Европейского союза, НАТО".
Старший юрисконсульт Ассоциации финансовой отрасли Эдгар Пастарс поясняет: "Банк не может сказать так: процентная ставка будет такой, как я придумаю. Есть согласованные модели, чтобы обеспечить финансовую стабильность, какие критерии учитываются при установлении процентной ставки, которую банк начисляет, как вообще должна формироваться цена кредитов".
Собственное предложение по ставкам кредитования готовится банком и передается на согласование во Франкфурт. Президент Банка Латвии, который также является членом совета управляющих Европейского центрального банка, говорит, что расчет рисковой составляющей не навязывается регулятором. Это собственная политика банков.
Во время кредитного пузыря "тучных лет" банки не имели доступа к кредитному реестру, чтобы проверить, нет ли у клиента других кредитов. Регулирование было гораздо более мягким, а собственная склонность банков к риску - более высокой.
Теперь все изменилось, и сами банки практически не рискуют. Большинство ипотечных кредитов гарантируются государственной компанией Altum.
Руководитель департамента монетарной политики Банка Латвии говорит: "Ситуация такова, что банки сами не хотят рисковать. Риск на балансе коммерческих банков один из самых низких в ЕС. Платежеспособность клиентов банков была очень хорошей на протяжении всех кризисов, она не ухудшилась, но банки устанавливают цены на эти кредиты так, как будто эти клиенты очень рискованные".
Банки называют внезапное давление со стороны политиков с целью снижения ставок популизмом, который идет вразрез с политикой Европейского центрального банка. По их мнению, нет необходимости вводить что-то новое, поскольку кредитные организации уже имеют инструменты для помощи своим клиентам.
К концу лета интерес к реструктуризации кредитов был невелик. В августе и сентябре количество заявок резко возросло, но лишь небольшая часть подписала изменения в договоре. Задержка может быть связана с тем, что изменение кредита означает отрицательную запись в Кредитном реестре.
Это может быть исправлено исключением, согласно которому кризисная реструктуризация EURIBOR не портит кредитную историю. Аналогичное исключение применяется к отсроченным платежам в ковидное время.
Более решительных действий требует бюджетно-финансовый комитет парламента. На этой неделе он поручил Министерству финансов разработать новый закон о снижении банковских процентных ставок в два раза на два года.
Аналогичный шаг уже предпринят в Польше, где кредиты будут беспроцентными в течение четырех месяцев в году. В других странах соглашения с банками заключаются добровольно, например, в Греции кредитные организации добровольно снизили ставки на 0,2%. Однако в условиях Латвии такое незначительное снижение не окажет заметного влияния.
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс говорит: "Банки до сих пор действовали довольно неохотно, довольно вяло, поэтому я считаю, что административные решения, каким в настоящее время является введение налога на прибыль банков на постоянной и бессрочной основе, а также другие решения очень адекватны".
Недавно представители акционеров скандинавских банков, работающих в Латвии, приезжали в Ригу для встречи с представителями Банка Латвии. Но и тогда стороны не смогли убедить друг друга.
Если Сейм примет решение о принудительном регулировании цен на банковские кредиты, то, как предупреждает Ассоциация финансовой отрасли, некоторые кредитные учреждения перестанут выдавать новые кредиты, а другие могут вообще уйти с рынка.
Европейская комиссия настаивает на том, что помощь должна быть направлена на тех, кто действительно испытывает трудности, а не на всех подряд. Латвия подверглась критике за помощь, оказанную в период Covid-19, и ожидается, что Брюссель сделает замечание по поводу компенсации энергетических затрат.
Что касается кризиса EURIBOR, то, по оценкам, от него серьезно пострадают около 10% всех заемщиков. В интервью, данном сразу после встречи с еврокомиссаром по труду и социальным вопросам, министр финансов подчеркнул, что помогать нужно именно тем, кто оказался в трудной ситуации.
Министерство финансов предлагает выделить в бюджете следующего года на такую помощь 12 млн евро из средств, поступающих от налога на прибыль банков. Министерство хочет перечислить эти средства в Altum.
Министр финансов и Банк Латвии считают, что нужно выбрать то решение, которое повлечет за собой наименьшие судебные и финансовые риски и позволит кредитам выйти из кризиса.
На этой неделе распоряжением Кабинета министров была создана рабочая группа, которая должна предложить свое решение по оказанию помощи ипотечным заемщикам.
Царящее настроение говорит о том, что радикальное решение, разрабатываемое под руководством Рейрса, не найдет широкой поддержки в Сейме. Но ситуация может измениться, поскольку эксперты не исключают возможности перехода стагнации в рецессию уже этой зимой. В этом случае также возрастет общественное давление.
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