Казакс: ипотечным заемщикам необходима поддержка

В то же время он отметил, что поддержка должна быть целевой, ограниченной по времени, соразмерной, в данном случае финансироваться из прибыли банков, а также должна быть доступной немедленно.

По словам Казакса, Банк Латвии также поддерживает предложения Министерства финансов о введении постоянного налога на прибыль банков.

Что касается предложения Минфина о временном включении процентных платежей по ипотечным кредитам в оправданные расходы по подоходному налогу, то, как считает Казакс, это один из инструментов помощи кредитополучателям, но необходимо подумать, действительно ли его можно быстро ввести.

"Если человек получит поддержку только через год, когда подаст декларацию, то будет уже поздно", - сказал руководитель Банка Латвии.