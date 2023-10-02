Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые, создавшие новый тип вакцин. Теперь ими прививают от Covid-19

Среди лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине - 12 женщин. Из них лишь Барабара Макклинток получила ее единолично, без соавторов, в 1983 году.

На сегодняшний день самый молодой лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине - Фредерик Г. Бантинг, получивший ее в 1923 году в возрасте 32 лет.

Самый пожилой лауреат - Пейтон Роус, которому на момент присуждения премии в 1966 году было 87 лет.

Зигмунд Фрейд и другие любопытные факты

В базе данных Нобелевского комитета можно найти интересные факты о номинациях.

Например, австрийский невролог и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд (1856-1939) 32 раза номинировался на Нобелевскую премию по физиологии и медицине, но так ее и не получил.

В 1929 году Нобелевский комитет по медицине нанял эксперта, который пришел к выводу, что в дальнейшем рассмотрении кандидатуры Фрейда нет необходимости, поскольку работа Фрейда не имеет доказанной научной ценности.

В 1936 году Фрейда даже номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Это сделал знакомый Фрейда, лауреат Нобелевской премии Ромен Роллан.

Согласно правилам комитета, имена номинантов держатся в секрете 50 лет, поэтому о том, кто был конкурентом лауреатов этого года, мы узнаем лишь через полвека.

Ученым часто приходится десятилетиями ждать признания своих работ: научное сообщество хочет убедиться, что тот или иной прорыв в науке выдержит испытание временем.