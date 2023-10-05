В бюджете лекарств по-прежнему дефицит

Все дополнительное финансирование на лекарства, которое получает Министерство здравоохранения, должно быть направлено на покрытие дефицита, поэтому приходится лавировать между обязанностью оплачивать лекарства существующим пациентам и необходимостью включать в список новые лекарства для новых или тех же самых пациентов, которые их ждут в надежде выжить.

В Минздраве подтвердили, что не менее 17 млн из дополнительного выделенного финансирования уйдут на покрытие дефицита. Фактически, если этот принцип сохранится и в бюджете следующего года, мы продолжим жить с дефицитом.

Конечно, покрытие дефицита - это тоже забота о пациентах, поскольку необходимо обеспечить оплату лекарств для пациентов с заболеваниями сердца, раком, диабетом и другими диагнозами, которым лекарство полагается в соответствии с установленным порядком.

Но есть ряд пациентов, диагнозы которых находятся вне этой системы.

Говоря о включении новых лекарств в список компенсируемых медикаментов, специалист Национальной службы здоровья Зинта Ругая подчеркнула, что к настоящему моменту

в этом году в список включено шесть новых препаратов для лечения онкологических заболеваний, а семь медикаментов, которые уже входят в этот список, имеют расширенные условия использования и могут быть компенсированы и использованы в том числе для лечения других заболеваний.

В первом полугодии инновационную терапию в онкологии получили более 3000 пациентов. В качестве примера специалист привела пациенток с раком груди, которым теперь доступна еще одна инновационная терапия для такого типа опухоли, по которому до сих пор не было доступно оплачиваемое государством инновационное лечение.