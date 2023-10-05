RNP: некоторые дома в Риге из-за долгов могут быть не подключены к отоплению

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс сказал, что несмотря на высокие цены на отопление, которые наблюдались в прошлом году, платежеспособность жильцов немного возросла.

При этом есть отдельные дома, с которыми компания работает индивидуально.

"Мы уже в сентябре проинформировали собственников домов с высокой задолженностью о том, что поставщик тепла имеет право не подключать в них отопление", - сказал Кристс Лейшкалнс в программе Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Также он отметил, что в Риге практически нет многоэтажных домов, в которых нет долгов по коммунальным платежам.

По его словам, дом может иметь до 20% долга по предварительному сезону. Если же долги выше 40%, то они попадают в зону риска.

Кристс Лейшкалнс уверен, что цены за отопление будут гораздо ниже, чем в прошлом сезоне, хотя многое будет зависеть от погодных условий.

"Самый эффективный способ справиться с ценами на отопление - утепление домов. Расходы могут сократиться на 50-60%", - заключил гость программы на Латвийском радио 4.