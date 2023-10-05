RNP: некоторые дома в Риге из-за долгов могут быть не подключены к отоплению

Близится новый отопительный сезон. Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс в программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказал о том, как компания готовится к нему.
Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс сказал, что несмотря на высокие цены на отопление, которые наблюдались в прошлом году, платежеспособность жильцов немного возросла.
При этом есть отдельные дома, с которыми компания работает индивидуально.
"Мы уже в сентябре проинформировали собственников домов с высокой задолженностью о том, что поставщик тепла имеет право не подключать в них отопление", - сказал Кристс Лейшкалнс в программе Латвийского радио 4 "Домская площадь".
Также он отметил, что в Риге практически нет многоэтажных домов, в которых нет долгов по коммунальным платежам.
По его словам, дом может иметь до 20% долга по предварительному сезону. Если же долги выше 40%, то они попадают в зону риска.
Кристс Лейшкалнс уверен, что цены за отопление будут гораздо ниже, чем в прошлом сезоне, хотя многое будет зависеть от погодных условий.
"Самый эффективный способ справиться с ценами на отопление - утепление домов. Расходы могут сократиться на 50-60%", - заключил гость программы на Латвийском радио 4.
Ранее компания Rīgas namu pārvaldnieks рассказала, что в этом отопительном сезоне клиенты будут индивидуально проинформированы о конкретном дне подключения отопления.
В этом году прежний порядок был изменен, чтобы информировать жителей о моменте подключения отопления, а не вообще о неделе, на которой отопление будет подключено.
RNP будет предоставлять клиентам информацию о планируемой дате подключения отопления через сайт самообслуживания e-parvaldnieks.lv и мобильное приложение RNP.
Теперь клиенты смогут видеть предварительную дату подключения отопления, статус подключения отопления, а также получать информацию о необходимости проведения незапланированных работ в процессе подключения.
Заявки на подключение к отоплению клиенты смогут регистрировать непосредственно на сайте www.e-parvaldnieks.lv, в приложении или с помощью виртуального помощника Juris.
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