Рост Euribor: Латвия раздумывает, как помочь ипотечным заемщикам

Возникает несколько вопросов: насколько широкой должна быть поддержка, следует ли ее распространять на всех заемщиков и каковы будут наилучшие решения. И политики, и экономисты до сих пор помнят "вертолетные деньги" - универсальные пособия, выплаченные всем семьям с детьми во время пандемии.

И Банк Латвии, и Совет по фискальной дисциплине (FDP) выступают против раздачи денег без учета уровня дохода. Хотя премьер-министр Эвика Силиня заявила, что поддержка должна охватить максимально широкий круг ипотечных заемщиков, по мнению руководителя FDP Инны Штейнбуки и главы Банка Латвии Мартиньша Казакса,

поддержка должна быть адресной, эффективной и в то же время не регрессивной, когда наибольшую поддержку получают самые богатые заемщики.

Экспертов смутило решение бюджетно-налоговой комиссии Сейма сократить процентные платежи по кредитам на 50% сроком на один год для всех заемщиков. Глава монетарного управления Банка Латвии Улдис Руткасте рассказал, что на заседании комиссии он выдвинул свое предложение о критериях адресной поддержки, но оно было отклонено.

Руткасте видит в предложенном комиссией варианте "конституционные риски", связанные с правом кредиторов на частную собственность, а также риски международного судопроизводства в связи с защитой инвесторов. На те же риски указали юридическое бюро Сейма и Министерство юстиции.