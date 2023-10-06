С понедельника Rīgas namu pārvaldnieks начнет подключать отопление

Учитывая новый функционал, позволяющий каждому собственнику квартиры вовремя узнать конкретный день подключения отопления, а не только неделю начала отопительного сезона, RNP предлагает собственникам квартир ознакомиться с этой информацией на портале самообслуживания e-parvaldnieks.lv и в мобильном приложении RNP (там она будет доступна с 7 октября).

С внедрением нового функционала у клиентов появится возможность увидеть предварительный срок подключения отопления своего дома, а также будет доступна информация о ситуациях, в которых во время подключения необходимо провести незапланированные работы. Зарегистрировать заявления, связанные с недостатками в работе системы отопления, можно будет непосредственно на портале e-parvaldnieks.lv, в мобильном приложении или через виртуального помощника Juris. Кроме того, клиенты будут видеть все свои зарегистрированные заявки и смогут следить за статусом их выполнения, получая дополнительные уведомления. Новые функции в приложении и на портале самообслуживания станут доступны с началом нового отопительного сезона.