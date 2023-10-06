С понедельника Rīgas namu pārvaldnieks начнет подключать отопление

Принимая во внимание текущие погодные условия, а также долгосрочный прогноз погоды, который указывает на снижение температуры, SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) с понедельника, 9 октября, начнет подключение отопления в домах, сообщили RUS TVNET на предприятии. Подключение отопления почти 3000 зданий с централизованной системой теплоснабжения будет обеспечено в течение недели - до 15 октября.
Учитывая новый функционал, позволяющий каждому собственнику квартиры вовремя узнать конкретный день подключения отопления, а не только неделю начала отопительного сезона, RNP предлагает собственникам квартир ознакомиться с этой информацией на портале самообслуживания e-parvaldnieks.lv и в мобильном приложении RNP (там она будет доступна с 7 октября).
С внедрением нового функционала у клиентов появится возможность увидеть предварительный срок подключения отопления своего дома, а также будет доступна информация о ситуациях, в которых во время подключения необходимо провести незапланированные работы. Зарегистрировать заявления, связанные с недостатками в работе системы отопления, можно будет непосредственно на портале e-parvaldnieks.lv, в мобильном приложении или через виртуального помощника Juris. Кроме того, клиенты будут видеть все свои зарегистрированные заявки и смогут следить за статусом их выполнения, получая дополнительные уведомления. Новые функции в приложении и на портале самообслуживания станут доступны с началом нового отопительного сезона.
"Решение о подключении отопления было принято на основе анализа прогноза погоды, а также таких параметров, как влажность воздуха и сила ветра, - рассказал председатель правления RNP Марис Озолиньш. - В следующем году в анализе мы планируем также использовать датчики, расположенные в квартирах клиентов, что позволит дополнить информацию о прогнозе погоды информацией о колебаниях температуры и влажности воздуха непосредственно в квартирах. Важно, что в этом году, прежде чем подключить отопление, мы провели несколько переговорных встреч с AS Rīgas siltums, конструктивно проанализировав корзину должников за прошедший отопительный сезон. Нам удалось точно показать все предпринимаемые действия по снижению задолженности в разрезе дома и договориться о начале отопительного сезона в зданиях клиентов RNP".
"По просьбе нашего крупнейшего клиента SIA Rīgas namu pārvaldnieks мы даем разрешение на подключение отопления жителям Риги. В этом сезоне мы интенсивно работали над снижением тарифа на тепло, закупая топливо в диверсифицированных закупках по выгодным ценам, - говорит председатель правления AS Rīgas siltums Илвар Петерсонс.
- Этот отопительный сезон мы начинаем с тарифом на тепло в размере 87,57 евро за мегаватт-час без НДС, что почти в два раза ниже, чем в прошлом году.
Следует отметить, что есть клиенты, которые используют отопление круглый год, чтобы даже в сырые, ветреные и дождливые дни в доме всегда было комфортно. Все здания оснащены автоматизированными отопительными установками, которые позволяют рационально использовать тепло при изменении погодных условий. Это возможность жить в режиме постоянного комфорта и рационально использовать подаваемую тепловую энергию. Нам важно благополучие наших клиентов, поэтому я призываю жильцов следить за микроклиматом дома, чтобы температура в помещении не опускалась ниже 16 градусов, что может отразиться как на здоровье человека, так и на строительных конструкциях".
RNP технически готов к началу отопительного сезона. В большинстве домов с централизованной системой теплоснабжения отопительные агрегаты были технически готовы уже 1 сентября. Подключение отопления происходит по заранее разработанному плану, при этом работы по стабилизации системы отопления после подключения здания могут длиться две недели, а в некоторых случаях даже до четырех недель.
RNP предлагает своим клиентам использовать мобильное приложение RNP, функционал которого дополнен новыми, актуальными для клиентов функциями, чтобы максимально простым и удобным способом узнать необходимую информацию о своей недвижимости.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks - крупнейшая компания по обслуживанию зданий в Латвии. В ведении компании - 3800 зданий и примерно 150 000 клиентов.
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