Сорок миллионов как в воду канули: эстонская история успеха обернулась долгами и возмущенными инвесторами

Что случилось?

Никто не мог понять, как такое могло произойти – как можно было дойти сразу до банкротства менее чем за полтора года и имея в активе сорок миллионов евро? Вопросы были отправлены в Eurora, ответ от Кайе Ханссон был получен через бюро по связям с общественностью Miltton: "Кайе Ханссон, член правления Eurora Solutions OÜ, подала в четверг, 28 сентября, заявление о банкротстве в Харьюский уездный суд, поскольку у компании сегодня нет достаточного оборотного капитала для покрытия обязательств, и инвесторы решили не делать дополнительных вложений. Дальнейший программа действий будет зависеть от решения суда".

Ханссон оставила без ответа следующие вопросы: "Вы получили от инвесторов приблизительно 40 миллионов евро около года назад – как так получилось, что деньги уже закончились и компания обанкротилась?" и "Насколько нам известно, попавшие под сокращение работники сетуют, что им не выплачена зарплата, а также выплаты по сокращению – в чем дело, и когда работники получат деньги?".

С основателем предприятия и членом правления Марко Ластиком связаться не удалось. О Ластике не хочет сказать ни слова никто из опрошенных нынешних или бывших деловых партнеров.

Дело, которое привело Марко Ластика в суд

Одно судебное дело касалось истории, которая началась в 2018 году, когда Ластик, как подозревается, предложил Novira Capital проинвестировать в его логистическую компанию GTS Group. На эти деньги планировалось купить челночные поезда, которые должны были начать привозить товары из Китая.

В общей сложности Larix Partners, дочерняя компания предприятия Novira Capital, одолжила GTS Group полмиллиона евро, и тем самым также стала партнером GTS Group. Поручителем -за кредит выступил сам Ластик. Когда партнеры начали требовать возврата кредита, им в конце концов пришлось обратиться в суд, и в 2022 году Харьюский уездный суд постановил, что Ластик как поручитель кредита должен вернуть 400 000 евро.

В феврале стало известно, что Eurora Solutions попала в поле зрения Европейской прокуратуры с подозрением в том, что деньги на поддержку в пределах 1,3 миллиона евро, полученных от EAS, были использованы неправильно. В Государственном центре опорных услуг (RKA) планируется принять решение по этому вопросу на этой неделе.

Как отдельное деле прокуратура расследует то, как основатель Eurora Марко Ластик использовал 176 тысяч евро, полученных через EAS, в своей предыдущей компании FL Transport, сообщило 3 октября издание Äripäev.

Кроме того, в апреле портал Geenius писал, что уголовное производство против Ластика началось уже в 2021 году. Кристина Кивари, советник прокуратуры по связям с общественностью, рассказала тогда Geenius, что, поскольку при обнаружении возможных признаков преступления уголовное производство является единственным способом проверить информацию, указанную в сообщении о преступлении, прокуратура начала расследование.