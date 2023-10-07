Всего несколько лет назад компания Eurora Solutions OÜ, основанная Марко Ластиком, вошла в историю, когда привлекла 40 миллионов долларов от инвесторов в так называемом раунде финансирования серии А – такое удавалось ранее только одной компании, пишет Rus.Postimees.
Сорок миллионов как в воду канули: эстонская история успеха обернулась долгами и возмущенными инвесторами
Но в сентябре компания объявила об увольнении почти сотни сотрудников, подала заявление о банкротстве и совершенно не хочет говорить о том, как эти 40 миллионов были полностью потеряны менее чем за полтора года.
Люди, которые были в курсе деятельности Eurora, рассказали, что признаки опасности стали заметными только в августе этого года – по данным источников, тогда компания проинформировала сотрудников, получающих зарплату выше средней, что у предприятия нет денег, чтобы выплатить зарплату сразу. Через несколько недель в компании произошла тайная смена руководителя и было направлено в суд заявление о банкротстве. Таким образом, банкротство грозит компании, которую всего полтора года назад восхваляли до небес и в офисе которой охотно показывались министры.
Кто такой Марко Ластик?
Марко Ластик, 1972 года рождения, был одним из 11 акционеров бывшей лесной компании Sylvester, основатель различных компаний.
В 2008 году он вошел в рейтинговую таблицу получателей дивидендов Eesti Ekspress благодаря своему мебельному бизнесу.
Согласно реестру предприятий, Lastik владеет долями в следующих эстонских компаниях: Eurora Solutions, GTS e-xpress OÜ, Canderos Assets OÜ, Eurora FR Services OÜ, Alldeclare OÜ и Global Transport Solution OÜ.
Хорошее начало
Чтобы понять масштабы потрясения, придется вернуться в 2022 год. Тогда Eurora Solution OÜ сообщила общественности хорошие новости: в раунде А инвесторы выделили компании 37 миллионов евро на развитие! Такую крупную сумму ранее получал только Starship Technologies. По данным коммерческого регистра, компания Eurora, которая была создана в 2018 году и занимается развитием таможенных технологий на основе искусственного интеллекта, получила средства как от местных вкладчиков, так и из-за границы.
В апреле прошлого года основатель Марко Ластик, финансовый директор Аннели Альяс и генеральный директор Эгон Веермяэ счастливо позировали на фотографиях, распространяемых в средствах массовой информации. Компания хочет расти, расширяться и завоевывать рынок. Осенью в Тарту было открытие нового офиса Eurora, на котором присутствовал также бывший министр информационных технологий Кристьян Ярван.
Eurora Solutions
Eurora Solutions, основанная в 2018 году, не представила отчет за 2022 финансовый год.
В 2021 году был получен убыток в размере 2,2 миллиона евро при выручке от продаж в 5,3 миллиона евро. На тот момент у компании были обязательства на 17,8 млн евро.
Еще в августе этого года, когда формировались рейтинги эстонских стартапов, Eurora отмечалась как один из крупнейших работодателей в сфере глубоких технологий, в которой получают зарплату 150 человек. Трещины в деятельности компании были заметны и раньше: Äripäev и Postimees писали не только о большой налоговой задолженности Eurora (656 589 евро), но и о судебных эпопеях основателя Eurora Марко Ластика; весной этого года стало известно, что EAS может потребовать обратно выделенные компании 1,3 миллиона евро; в сентябре компания объявила об увольнении более ста сотрудников. Но затем произошел неожиданный поворот: Харьюский уездный суд подтвердил, что да, 28 сентября Eurora Solutions подала заявление о банкротстве.
Что случилось?
Никто не мог понять, как такое могло произойти – как можно было дойти сразу до банкротства менее чем за полтора года и имея в активе сорок миллионов евро? Вопросы были отправлены в Eurora, ответ от Кайе Ханссон был получен через бюро по связям с общественностью Miltton: "Кайе Ханссон, член правления Eurora Solutions OÜ, подала в четверг, 28 сентября, заявление о банкротстве в Харьюский уездный суд, поскольку у компании сегодня нет достаточного оборотного капитала для покрытия обязательств, и инвесторы решили не делать дополнительных вложений. Дальнейший программа действий будет зависеть от решения суда".
Ханссон оставила без ответа следующие вопросы: "Вы получили от инвесторов приблизительно 40 миллионов евро около года назад – как так получилось, что деньги уже закончились и компания обанкротилась?" и "Насколько нам известно, попавшие под сокращение работники сетуют, что им не выплачена зарплата, а также выплаты по сокращению – в чем дело, и когда работники получат деньги?".
С основателем предприятия и членом правления Марко Ластиком связаться не удалось. О Ластике не хочет сказать ни слова никто из опрошенных нынешних или бывших деловых партнеров.
Дело, которое привело Марко Ластика в суд
Одно судебное дело касалось истории, которая началась в 2018 году, когда Ластик, как подозревается, предложил Novira Capital проинвестировать в его логистическую компанию GTS Group. На эти деньги планировалось купить челночные поезда, которые должны были начать привозить товары из Китая.
В общей сложности Larix Partners, дочерняя компания предприятия Novira Capital, одолжила GTS Group полмиллиона евро, и тем самым также стала партнером GTS Group. Поручителем -за кредит выступил сам Ластик. Когда партнеры начали требовать возврата кредита, им в конце концов пришлось обратиться в суд, и в 2022 году Харьюский уездный суд постановил, что Ластик как поручитель кредита должен вернуть 400 000 евро.
В феврале стало известно, что Eurora Solutions попала в поле зрения Европейской прокуратуры с подозрением в том, что деньги на поддержку в пределах 1,3 миллиона евро, полученных от EAS, были использованы неправильно. В Государственном центре опорных услуг (RKA) планируется принять решение по этому вопросу на этой неделе.
Как отдельное деле прокуратура расследует то, как основатель Eurora Марко Ластик использовал 176 тысяч евро, полученных через EAS, в своей предыдущей компании FL Transport, сообщило 3 октября издание Äripäev.
Кроме того, в апреле портал Geenius писал, что уголовное производство против Ластика началось уже в 2021 году. Кристина Кивари, советник прокуратуры по связям с общественностью, рассказала тогда Geenius, что, поскольку при обнаружении возможных признаков преступления уголовное производство является единственным способом проверить информацию, указанную в сообщении о преступлении, прокуратура начала расследование.
Что говорят бывшие руководители?
Поскольку представители Eurora не желают больше говорить по этому поводу, пришлось спросить в другом месте. Но в связи с тем, что ответ был получен от Ханссон, возникает новый вопрос: только этим летом бывшая финансовым директором компании Аннели Альяс приступила к управлению Eurorat – почему теперь на письма отвечает Кайе Ханссон?
С Альяс можно связаться по ее личной электронной почте. Альяс отвечает на просьбу прокомментировать: "Я не могу дать комментариев про нынешнее состояние и планы Eurora. Я уже месяц не причастна к управлению компанией, а 18 сентября подала в совет заявление об отставке, которое совет и удовлетворил на следующий день. К сожалению, у компании есть и невыполненные обязательства также и передо мной, в числе которых и то, что не было начато внесение записей об изменениях в регистрах как в Эстонии, так и в других странах".
Однако Альяс ясно дает понять, что на самом деле у компании было вовсе не так много денег, как это могло показаться по сообщениям в СМИ. "Привлеченный в прошлом году капитал состоял, помимо прочего, из различных финансовых инструментов, включая инвестиции в собственный капитал, но не только из них, и исчислялся меньшими цифрами, чем общая сумма, о которой сообщалось в новостях. На мой взгляд, на протяжении этих почти полутора лет команда компании старалась одновременно развивать компанию, продолжать развивать портфель продукции и расширять бизнес в соответствии с намеченными планами. Несмотря на объединенные усилия команды, эти планы не удалось воплотить в жизнь в необходимом объеме. Со своей стороны, мне жаль, что мне не удалось осуществить необходимые изменения в компании за те четыре месяца, что я занимала руководящую должность. Я верила, что у компании есть потенциал и ресурсы, которые позволят провести санацию предприятия", – сказала Альяс.
Она также дала понять, что, насколько ей известно, у компании должны быть активы, с помощью которых можно выполнить свои обязательства, и что они готова всесторонне сотрудничать с властями. "Член правления Кайе Ханссон предоставляет информацию о текущей и будущей деятельности компании. Насколько мне известно, у компании было достаточно активов для покрытия обязательств, и я намерена максимально сотрудничать с управляющим банкротством и другими компетентными лицами, которые помогут прояснить ситуацию", – сказала Альяс.
В течении последних нескольких лет в Eurora часто менялись руководители: вначале руководителем был сам Марко Ластик, с 2020 по 2022 год компанией управлял Яанус Виханд, затем до лета 2023 года Эгон Веэрмяэ, а затем Аннели Альяс.
Яанус Виханд называет банкротство Eurora "объективно неоправданным". "Я действительно управлял Eurora до закрытия очень успешного инвестиционного раунда A. Когда я затем ушел с поста главы компании, казалось, что будущее Eurora обеспечено и что в ближайшие годы мы увидим лишь рост стоимости компании. В тот момент "военная казна" Eurora была полна денег, с рядом крупнейших мировых торгово-логистических компаний были заключены и заключались договоры, а разработанная компанией технология имела очень высокий потенциал. Учитывая все это, я не вижу ни одной объективной причины, почему и как спустя примерно полтора года компания дошла до банкротства. При разумной экономической деятельности и целенаправленном управлении такой ситуации не должно было произойти", – сказал Виханд.
Что говорят инвесторы?
На протяжении многих лет в компанию инвестировали частные лица, крупные фонды, но также и налогоплательщики посредством государственных субсидий. Хотя до Postimees дошли слухи о том, что инвесторы посинели от гнева, рты у всех на замке. "У компании есть и руководство", – отметил юрист одного из инвесторов.
По данным инвестиционной среды Dealroom, Eurora за последние три года трижды получала деньги от инвесторов. В 2021 году три миллиона долларов поступило на этапе так называемого посевного финансирования. Финансирование предоставили Change Ventures, Артис Кехрис, Кристьян Вилосиус и Джеймс Бердинганс. В апреле 2022 года поступило 40 миллионов долларов, среди финансистов вновь оказались известная Change Ventures, основатель компании Марко Ластик, Connected Capital и Equity United. Отмечается также, что в сентябре прошлого года Eurora еще могла получить деньги от шведского фонда Nordic Secondary Fund.
При разумной экономической деятельности и целенаправленном управлении такой ситуации не должно было произойти.
Яанус Виханд, руководитель Eurora с 2020 по 2022 год.
Кроме того, согласно отчету Европарламента за 2021 год, основной владелец Eurora Трийн Ластик, супруга Марко Ластика, получила для компании почти 2,7 миллиона евро субсидий из Фонда сплочения.
Насколько известно, государство передало Eurora 1,3 миллиона евро, и в этом году возникли подозрения, что эти деньги были использованы не по назначению. Дело было передано в Государственный центр опорных услуг для расследования. Когда их спросили, какое решение они приняли по поводу денег, руководитель отдела коммуникаций Катрин Романенкова ответила: "Я знаю, что в нашем учреждении есть план принять окончательное решение по Eurora в течение этой недели. Я надеюсь, что этот план осуществится. Тогда я смогу предоставить более подробную информацию".
Из голландского Connected Capital не ответили на запрос о комментариях. Ни Кристьян Вилосиус, ни из Change Ventures, ни из Equity United не ответили. Однако, что касается последнего, это не иностранная компания, а собственно эстонская компания, причем инвестиционная компания, созданная на деньги налогоплательщиков – партнерами компании являются Эстонское государство и Европейский инвестиционный фонд. Однако партнер компании Март Тооминг не ответил на просьбу дать комментарии.
KredEx и EAS также не захотели ничего говорить по поводу этой истории – как будто речь не идет о деньгах налогоплательщиков. Запрос на комментарий был отправлен также акционеру и члену совета Eurora Андресу Лыхмусу, но его ответом было только молчание.
"Ластик должен отправиться в тюрьму!"
Совершенно иное настроение в стане тех людей, которые знают внутреннюю жизнь компании. "Это было немного... загадочно, потому что вообще-то говорили, что дела у компании идут очень хорошо, а тут вдруг словно гром среди ясного неба. Они сказали, что сначала заплатят 1000 евро, а потом, в августе, всю остальную сумму, плюс компенсацию", – описывал Postimees человек, близко знакомый с деятельностью Eurora, пожелавший остаться неназванным. По его словам, те сотрудники были согласны на это – понятно, это бизнес начинающей компании, иногда деньги есть, иногда нет, но если продержаться вместе с компанией, то можно ожидать гораздо больших бонусов. Однако, по его словам, обещанный в августе бонус за задержку так и не был выплачен.
Вместо этого в начале сентября начали распространяться слухи о том, что будут сокращения. "До этого мозги компостировали тем, что предстоят сокращения, намекали на какие-то цифры, но ничего конкретного не было – например, говорилось, что сокращения будут не больше, чем в Veriff. No Veriff уволил 49 человек. Мы думали, что у нас 181 человек, не так уж плохо, но 7 сентября выяснилось, что увольняют 111 человек. А с этим было так ... были названы цифры, но не имена", – рассказал собеседник. В кассе по безработице заявили, что Eurora также проинформировала их об окончательном количестве сокращений – 75, что оказалось меньше, чем первоначально опасались.
"А потом началось. Представьте, вы приходите в комнату, в которой собралось пятьдесят человек, и вам начинают рассказывать, что в Голландии есть какой-то злой дядя, который хочет обанкротить компанию. Так как зарплата за сентябрь не пришла, спросили, когда уже выдадут зарплату, сказали, что работают над этим. Но потом началась одна ложь за другой, невыполненные обещания за невыполненными обещаниями – например, сказали, что зарплата придет в пятницу, люди ждали до 12 ночи, но зарплата не пришла, на следующий день пришло письмо: деньги уже на пути в Eurora", – описал он ситуацию.
Хотя официально гендиректором Eurora Solution по-прежнему является Аннели Альяс, люди, знакомые с происходящим в Eurora, рассказали, что ее не видели в компании с начала сентября, когда основатель компании Марко Ластик, по сути, дал людям понять, что де-факто возьмет на себя бразды правления компанией. Из-за задержки зарплат отдел кадров компании практически в полном составе закрыл офис в середине сентября.
Трудовая инспекция сообщила Postimees, что к ним поступило шесть трудовых споров, связанных с заработной платой от Eurora. "Многие люди покинули Eurora из-за задержек зарплат. Вопрос был не только в зарплате, речь шла об общении Марко Ластика с людьми", – отметил источник Postimees. Насколько ему известно, компания подала в суд заявление о банкротстве.
"Дальше, я думаю, будет так: поскольку заявление о банкротстве подано, и мы со стороны видим, что санацией заниматься не хотят, суд скажет, что налицо неплатежеспособность. Сотрудники получают законные выплаты от государства. Что сделают Марко и Кайе – умоют руки и уйдут. В Эстонии это возможно. Я действительно считаю, что Марко Ластик должен отправиться в тюрьму. Просто невозможно, чтобы основатель компании, который каждый день ходит в офис, не знал, что происходит в компании", – рассказал источник Postimees.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!