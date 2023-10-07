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Видео ⟩ Мужчина случайно снял, как его ударила молния

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Во время съемок нового видео с экспертом по дикой природе произошел очень неприятный инцидент - в него ударила молния.

Эксперт по дикой природе и биолог Форрест Галанте снимал видеоролик для своего канала на YouTube, когда в него ударила молния. На опубликованном видео он стоит по колено в болоте говорит текст.

Через мгновение, одновременно с громким хлопком, вспыхивает яркий свет, а Галанте вздрагивает и тут же выпрыгивает из воды.

"Я получил удар. Я почувствовал это. Да, меня действительно ударило. Было больно", - сказал мужчина.

Позже, рассказывая об инциденте на своем YouTube канале, он признался, что не ожидал столь резкого изменения погоды. Хотя похоже, что молния ударила не прямо в мужчину, а рядом.

"Я почувствовал удар молнии в ноги, в поясницу и в сердце. Я ощутил металлический привкус во рту", - вспоминает ведущий.

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