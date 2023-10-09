Фото ⟩ В Бауске с еще большим размахом вновь открывается "Парк ужасов"

"Отзывы посетителей были очень положительными, что придало нам много сил и энергии для продолжения работы и в этом году. Люди радовались и удивлялись, увидев здесь, в Латвии, что-то новое, особенно в прохладную осеннюю погоду, когда на улице уже ничего не происходит. Конечно, были и негативные отзывы, но они нам только помогают, чтобы идеи росли и развивались. Также местные предприятия общественного питания и магазины были очень довольны большим потоком людей в спокойный период года", - сказала порталу bauskasdzive.lv Агнесе Аболкална, хозяйка компании Zūra.