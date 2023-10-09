Фото ⟩ В Бауске с еще большим размахом вновь открывается "Парк ужасов"

С 10 октября по 5 ноября у развалин Бауского замка второй год подряд откроется "Парк ужасов". В этом году организаторы обещают еще больше развлечений и активностей на территории парка.
"Отзывы посетителей были очень положительными, что придало нам много сил и энергии для продолжения работы и в этом году. Люди радовались и удивлялись, увидев здесь, в Латвии, что-то новое, особенно в прохладную осеннюю погоду, когда на улице уже ничего не происходит. Конечно, были и негативные отзывы, но они нам только помогают, чтобы идеи росли и развивались. Также местные предприятия общественного питания и магазины были очень довольны большим потоком людей в спокойный период года", - сказала порталу bauskasdzive.lv Агнесе Аболкална, хозяйка компании Zūra.
Она рассказала, что в этом году в "Парке ужасов" ожидается совершенно другая экспозиция. Виртуальный дом, комната ужасов, 500 объектов, живые персонажи. Каждые выходные с трех дня до десяти вечера в парке будет проходить впечатляющее лазерное шоу. Кроме того, те, кто будет посещать парк в тематических костюмах, смогут выиграть призы от организаторов.
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Вход на мероприятие будет бесплатным для детей до шести лет, а также для людей с инвалидностью.
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