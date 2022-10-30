Огромные очереди и пробка из Риги: "Парк ужасов" в Бауске вызвал "страшный" интерес

Ради чего ехать в "Парк ужасов"?

Как отмечают организаторы, в парк лучше приезжать в темное время суток, и это правда. По-настоящему прочувствовать атмосферу парка можно только вечером. Фонари, жуткие декорации, страшные фигуры (их здесь более 250), тематические фотозоны и кровавые сцены, нагнетающая музыка, живые персонажи, пугающие посетителей, костры, тыквы - все это создает ту самую атмосферу, которую ждут люди в преддверии Хэллоуина.

Видео: "Парк ужасов" в Бауске

Конечно, это то место, куда стоит ехать с детьми (если они не из пугливых), ведь здесь им будет чем заняться. В парке есть лабиринты из тыкв и паутин - дети из них не вылезали весь вечер! Многие дети и взрослые пришли в хэллоуинских костюмах - что только добавляет атмосферности этому месту.

"Парк ужасов" в Бауске Фото: Jānis Škapars/TVNET

Хотя территория парка не очень большая, количество фигур и различных жутких сцен поражает. Можно несколько раз обойти парк и все равно найти что-то новое. Гуляя по парку, вы случайно наткнетесь на "труп", который вылезает из-под земли, незаметную "могилу" или огромного паука на дереве. Такая детальная продуманность всего "Парка ужасов" действительно впечатляет. Каждый уголок - это готовая фотозона или сцена из фильма ужасов.

"Парк ужасов" в Бауске Фото: Jānis Škapars/TVNET

Советы посетителям:

Чтобы не стоять в огромных очередях, приезжайте в будний день.

Чтобы получить больше эмоций, надевайте костюм и продумайте свой "жуткий" образ.

Не забудьте взять с собой термос с горячим напитком, хорошее настроение и телефон с полной зарядкой!

Галерея: "Парк ужасов" в Бауске

Видео: "Парк ужасов" в Бауске

О "Парке ужасов" "Парк ужасов" открылся 18 октября и будет работать до 5 ноября. Он находится в парке Бауского замка. Цена билета для взрослых составляет 8 евро, а для детей старше шести лет - 4 евро. 5 ноября в парке с концертом выступит латвийская группа Dzelzs vilks. Во время мероприятия цена билета составит 12 евро.