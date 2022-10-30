18 октября в Бауске открылся "Парк ужасов". Новость об этом месте быстро разлетелась как в латвийских СМИ, так и в соцсетях. Пользователи активно делились "страшными" видео и показывали ужасающую атмосферу этого места. И хотя парк был открыт уже больше 10 дней, в субботу, 29 октября, сюда съехалось неожиданно (как для посетителей, так и для организаторов) большое количество людей.
Огромные очереди и пробка из Риги: "Парк ужасов" в Бауске вызвал "страшный" интерес
После 17:00 при въезде в Бауску начали скапливаться машины и образовываться пробки. Жители активно искали парковочные места недалеко от Бауского замка (возле которого и расположился "Парк ужасов"), а в городе было непривычно большое скопление людей. После 18:00 возле замка стояла огромная очередь - длиною около 1 км, при этом люди продолжали подходить чуть ли не до самого закрытия парка (22:00).
Такой ажиотаж был вызван тем, что в "Парке ужасов" в этот день было запланировано огненное шоу. Организаторы явно не были готовы к такому наплыву посетителей в один день, поэтому многие так и не смогли попасть внутрь, отстояв в очереди около часа и даже больше (судя по комментариям в соцсетях). А те, кто все-таки смог дождаться своей очереди, жаловались на скопление людей в парке у страшных фигур.
Такой бешеный интерес к парку ужасов говорит лишь о том, что латвийцы открыты к новым местам развлечений и семейный активный отдых у нас в стране очень востребован. Стоит отметить, что это не первый раз, когда на открытии нового места развлечения собирались огромные очереди и организаторам поступали жалобы от жителей.
Ради чего ехать в "Парк ужасов"?
Как отмечают организаторы, в парк лучше приезжать в темное время суток, и это правда. По-настоящему прочувствовать атмосферу парка можно только вечером. Фонари, жуткие декорации, страшные фигуры (их здесь более 250), тематические фотозоны и кровавые сцены, нагнетающая музыка, живые персонажи, пугающие посетителей, костры, тыквы - все это создает ту самую атмосферу, которую ждут люди в преддверии Хэллоуина.
Видео: "Парк ужасов" в Бауске
Конечно, это то место, куда стоит ехать с детьми (если они не из пугливых), ведь здесь им будет чем заняться. В парке есть лабиринты из тыкв и паутин - дети из них не вылезали весь вечер! Многие дети и взрослые пришли в хэллоуинских костюмах - что только добавляет атмосферности этому месту.
Хотя территория парка не очень большая, количество фигур и различных жутких сцен поражает. Можно несколько раз обойти парк и все равно найти что-то новое. Гуляя по парку, вы случайно наткнетесь на "труп", который вылезает из-под земли, незаметную "могилу" или огромного паука на дереве. Такая детальная продуманность всего "Парка ужасов" действительно впечатляет. Каждый уголок - это готовая фотозона или сцена из фильма ужасов.
Советы посетителям:
- Чтобы не стоять в огромных очередях, приезжайте в будний день.
- Чтобы получить больше эмоций, надевайте костюм и продумайте свой "жуткий" образ.
- Не забудьте взять с собой термос с горячим напитком, хорошее настроение и телефон с полной зарядкой!
Галерея: "Парк ужасов" в Бауске
Видео: "Парк ужасов" в Бауске
О "Парке ужасов"
"Парк ужасов" открылся 18 октября и будет работать до 5 ноября. Он находится в парке Бауского замка. Цена билета для взрослых составляет 8 евро, а для детей старше шести лет - 4 евро. 5 ноября в парке с концертом выступит латвийская группа Dzelzs vilks. Во время мероприятия цена билета составит 12 евро.
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