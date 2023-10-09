Связанная с РФ компания подала иск против электропредприятий стран Балтии

По словам вернувшегося на свой пост в конце сентября главы Inter RAO Lietuva Гедрюса Бальчюнаса, иск к сетевым операторам стран Балтии подан с целью взыскания возникших долгов. Их стоимость он не указал.

"Подтверждаю, что Inter RAO Lietuva подала иск в Стокгольмский арбитраж против Litgrid, латвийской Augstsprieguma tīkls и эстонской Elering по вопросу присуждения задолженности. Никаких претензий к другим лицам в этом случае предъявлено не было", - сказал Бальчюнас.

Глава компании не уточнил содержание иска.

В мае этого года тогдашний администратор по банкротству Inter RAO Lietuvos Ауримас Валайтис сообщил BNS, что операторы стран Балтии задолжали компании почти 13 млн евро за просрочку платежа и проценты за услуги по балансировке системы, предоставленные до июня прошлого года.

Валайтис тогда сообщил, что часть долгов операторов возникла еще до конца июня 2022 года, когда кредиторы Inter RAO Lietuva инициировали внесудебное банкротство компании, признанное незаконным Апелляционным судом Литвы в cентябре этого года.