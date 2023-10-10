Инфографика ⟩ МВФ снизил прогноз прироста ВВП Латвии в этом году

По прогнозам МВФ, в этом году рост латвийской экономики составит 0,5%, в следующем - 2,6%.

В сентябре МВФ прогнозировал, что темпы роста ВВП Латвии в этом году замедлятся до 0,9%.

Инфляция в Латвии, согласно последним прогнозам, составит в этом и следующем году соответственно 9,9% и 4,2%. Безработица составит 6,7% в этом году и 6,6% в следующем, а дефицит счета текущих операций - 3% от ВВП в этом году и 2,4% в следующем.

Для Литвы МФВ прогнозирует уменьшение ВВП на 0,2% в этом году и рост на 2,7% в следующем. Инфляция в Литве ожидается на уровне 9,3% в этом году и 3,9% в следующем, а счет текущих операций будет сбалансирован в этом году и с профицитом в размере 0,9% от ВВП в следующем году. МВФ ожидает, что уровень безработицы в Литве составит 6,5% в этом году и 6,3% в следующем.

В Эстонии МВФ прогнозирует спад на 2,3% в этом году и рост ВВП на 2,4% в следующем. Инфляция в Эстонии составит в этом и следующем году соответственно 10% и 3,8%. В этом году профицит счета текущих операций прогнозируется на уровне 1,8% от ВВП, а в следующем году увеличится до 2,6%. Уровень безработицы в Эстонии, по прогнозам, составит в этом и следующем году соответственно 6,7% и 7,1%.

Для еврозоны МВФ прогнозирует рост ВВП на 0,7% в текущем году и на 1,2% в следующем году.

Инфляция в 20 странах зоны единой валюты, по прогнозам МВФ, составит в этом и следующем году соответственно 5,6% и 3,3%. Счет текущих операций в этом году будет с профицитом в размере 1,2% от ВВП и 1,4% - в следующем году. Уровень безработицы в еврозоне составит 6,6% в этом году и 6,5% в следующем.

Для мировой экономики в целом МВФ прогнозирует рост на уровне 3% в этом году и 2,9% в следующем.