Миериня: Сейм может рассмотреть проект госбюджета в начале декабря

Она сообщила, что госбюджет поступит в Сейм 3 ноября, а 9 ноября будет передан на рассмотрение комиссиям. В первом чтении парламент рассмотрит законопроект 16 ноября.

Миериня отметила, что 7 декабря - четверг. Если для рассмотрения бюджета потребуется дополнительное время, на это планируется выделить пятницу и субботу.

В прошлом году Сейм принял бюджет после дебатов, длившихся почти сутки. Спикер подчеркнула, что работать по ночам - не совсем продуктивно. По ее словам, бюджет - важный документ, и все решения по нему должны быть продуманными и взвешенными.

"Я предлагаю работать с 9:00 до 22:00. Депутаты переночуют дома и вернутся к работе на следующий день. В любом случае не стоит работать ночью", - сказала Миериня.

По мнению президента, неправильно рассматривать бюджет на протяжении почти 24 часов, так как от этого страдает качество.

"Хочу надеяться, что на этот раз рассмотрение бюджета пройдет более оперативно и в нормальные рабочие часы. Однако для того, чтобы процесс прошел быстро и конструктивно, законопроект должен быть подготовлен максимально качественно и обсужден в правительстве и комиссиях. Оппозиция должна указывать на ошибки, не затягивая рассмотрение бюджета", - сказал президент.