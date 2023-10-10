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Видео ⟩ В сгоревшем доме в Сигулдском крае найдены человеческие останки

Apollo.lv
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Пожарный. Иллюстративное фото
Пожарный. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В поселке Эглюпе в течение нескольких часов горел дом. Пожар начался с громкого звука, похожего на взрыв. Пока пожарные устраняли последствия, один из соседей поделился, что хозяин дома находился в нем в момент взрыва. Его опасения подтвердились, сообщает программа Degpunktā.

"После взрыва я открыл шторы и увидел пламя, высота которого уже достигала десяти метров", - рассказал очевидец.

Пламя быстро распространялось, и сосед даже начал беспокоиться о сохранности своего имущества.

"В воскресенье в доме были люди, но сейчас с хозяином связаться невозможно. Вполне возможно, что он находится здесь", - говорит сосед, указывая на развалины.

"Мы только заподозрили, что нашли останки. В настоящее время полиция осматривает погибшего", - подтвердил представитель пожарной части.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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