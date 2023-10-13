Видео ⟩ На врача подали в суд за оскорбление репутации бренда Salt

Рижский районный суд приступил к рассмотрению иска оптового торговца табачными изделиями Pro Vape о взыскании 5000 евро морального вреда в связи с распространением порочащих репутацию, недостоверных сведений, сообщает телепередача Panorāma.
Иск против врача-пульмонолога Рижской Восточной больницы Алвила Крамса направлен за сюжет портала общественных СМИ Rus.LSM.lv. В нем журналист Даниил Смирнов обнаружил, что при торговле ароматизированными бездымными электронными сигаретами не соблюдаются все условия торговли.
Торговцы пояснили в репортаже, что рекламный плакат случайно выставила на обозрение уборщица. В сюжете было взято интервью у врач Крама. Он подчеркнул, что видит нарушения сам и что электронные сигареты опасны, и курение может привести к преждевременной смерти.
"Торговец токсичным веществом подает в суд на врача, который публично призвал торговцев и госструктуры соблюдать закон! Это опасный сигнал для всей медицинской отрасли и общества, что врачу пытаются запретить высказывать мнение и предупреждать общественность. Это уникальный судебный процесс в контексте всего Евросоюза", - утверждает Крам.
Юридический представитель торговца, юрист Мартиньш Дамбергс подчеркнул, что в сюжете слишком часто виден и призывается именно бренд Salt, хотя электронными сигаретами торгуют многие. Он отметил, что в обществе электронные сигареты принято называть "салтами", на Salt - лишь один из брендов.
"Мы хотим, чтобы эти различия уважали. Это требование не о том, хорошо или плохо курить, или электронные сигареты лучше или хуже, а именно о том, что профессор с большей тщательностью должен выбирать в публичном пространстве высказывания, как он характеризует соображения или факты", - пояснил Дамбергс.
На СМИ или журналиста, создавшего сюжет и выбравшего, какой видеоряд вмонтировать в сюжет, в суд не подали. Только на врача, который давал интервью.
Ущемление своей репутации оптовый торговец оценил в 5000 евро. Эти расчеты, правда, основаны не на падении оборота, а на оценке достигнутой аудитории и узнаваемости профессора. Так обосновал в суде юрист.
Как уже сообщалось, 6 сентября Рижский городской суд запретил торговцу электронными сигаретами Ecodumas временно импортировать, экспортировать, хранить, рекламировать, распространять, поставлять, продавать, предлагать к продаже, передавать в пользование за плату или бесплатно электронные сигареты со словесным обозначением Salt Bar, свидетельствует решение суда.
Судопроизводство возбудило предприятие Pro Vape об установлении средств временной защиты до предъявления иска к Ecodumas. В заявке Pro Vape указал, что Ecodumas нарушает исключительное право на товарный знак и коммерческое обозначение, включающее в себя словесное обозначение Salt как доминирующий элемент. О сроке предъявления в иске Pro Vape указано 5 октября.
Помимо запрета на распространение, суд наложил арест на имеющиеся в распоряжении Ecodumas на территории Латвии электронные сигареты, их упаковки и рекламные материалы со словесным обозначением Salt Bar.
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