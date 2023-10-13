Видео ⟩ На врача подали в суд за оскорбление репутации бренда Salt

"Мы хотим, чтобы эти различия уважали. Это требование не о том, хорошо или плохо курить, или электронные сигареты лучше или хуже, а именно о том, что профессор с большей тщательностью должен выбирать в публичном пространстве высказывания, как он характеризует соображения или факты", - пояснил Дамбергс.

На СМИ или журналиста, создавшего сюжет и выбравшего, какой видеоряд вмонтировать в сюжет, в суд не подали. Только на врача, который давал интервью.

Ущемление своей репутации оптовый торговец оценил в 5000 евро. Эти расчеты, правда, основаны не на падении оборота, а на оценке достигнутой аудитории и узнаваемости профессора. Так обосновал в суде юрист.

Как уже сообщалось, 6 сентября Рижский городской суд запретил торговцу электронными сигаретами Ecodumas временно импортировать, экспортировать, хранить, рекламировать, распространять, поставлять, продавать, предлагать к продаже, передавать в пользование за плату или бесплатно электронные сигареты со словесным обозначением Salt Bar, свидетельствует решение суда.

Судопроизводство возбудило предприятие Pro Vape об установлении средств временной защиты до предъявления иска к Ecodumas. В заявке Pro Vape указал, что Ecodumas нарушает исключительное право на товарный знак и коммерческое обозначение, включающее в себя словесное обозначение Salt как доминирующий элемент. О сроке предъявления в иске Pro Vape указано 5 октября.

Помимо запрета на распространение, суд наложил арест на имеющиеся в распоряжении Ecodumas на территории Латвии электронные сигареты, их упаковки и рекламные материалы со словесным обозначением Salt Bar.