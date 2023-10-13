Фото ⟩ У исторического ресторана Sēnīte появился новый владелец

"Эта сделка является доказательством того, что каждая недвижимость рано или поздно может найти своего владельца. На этот раз речь идет о нестандартном объекте, поэтому ему пришлось ждать своего индивидуального покупателя более длительный период времени", - комментирует Артис Рамутис, руководитель сделок коммерческой недвижимости в Latio.

"Sēnīte уже много лет ждет покупателя, который одновременно создаст практическое применение существующему строительному комплексу, а также сумеет оценить эмоциональную ценность, которую заключает в себе его знаменитое имя. Объект требует значительных инвестиций, и это не будет краткосрочным проектом", - говорит он.

Галерея: Здание исторического ресторана Sēnīte

Новые владельцы также признают, что главным теперь будет не допустить дальнейшего ухудшения технического состояния помещений, а также организовать инфраструктуру. Latvian Catering Company обещает предоставить более подробную информацию о дальнейшем развитии и планах проекта после завершения самых неотложных работ.

Исторический ресторан Sēnīte расположен в Инчукалнском крае между двумя автомагистралями государственного значения с интенсивным движением транспорта – 25 000 автомобилей в день. Однако это не только стратегически выгодное местоположение, это место с сильным именем, которое глубоко запечатлено в памяти целого поколения. Оно ассоциируется с приятными моментами, блеском своего времени и удачей.

SIA Latvian Catering Company зарегистрирована в 2016 году, основной капитал составляет 3000 евро. Единственным владельцем компании является Роланд Зуевичс. В 2022 году компания отработала с оборотом 565,9 тыс. евро и прибылью 63,6 тыс. евро.