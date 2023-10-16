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Узнай, как проще бросить пить!

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Фото: Adobe Stock

Почему бросить пить так трудно?

Представь, что у тебя сегодня самый неудачный день, когда ничто не радует, настроение плохое и сварливое, все раздражает, ничего не хочется, а вдобавок ко всему ощущается легкая жажда. Именно это испытывает алкоголик, когда не употребляет спиртные напитки – иными словами, день без спиртного доставляет алкоголику страдания!

И тут речь идет не только об абстинентном синдроме, или похмелье. У алкоголика будет плохое настроение, даже если он не пил уже несколько недель или месяцев. Почему так происходит? Почему люди, которые долгое время воздерживались от употребления алкоголя, снова возвращаются к этому, хотя со стороны кажется, что все в порядке, человек пришел в себя и физически чувствует себя хорошо?

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Помни, что сегодня наступил новый день, и ты можешь сразу встать на увлекательный путь к выздоровлению и просвещению.

Каждый день открывает перед тобой новые возможности. Наконец ты обязательно добьешься успеха! Сдаваться нельзя. Продолжая употреблять алкоголь, ты будешь намного несчастнее, чем если не будешь пить. Кроме того, необходимо понимать, что каждый день без алкоголя – это шаг навстречу настоящему, подлинному счастью.

Курс приема FACCEX характеризуют как период спокойной душевной трезвости без неприятных побочных явлений и формирования привычки. Этот месяц трезвости дарит приятные ощущения и закладывает прочное основание для жизни без спиртного.

Чтобы справиться с этой проблемой, многие искали разные способы избавления от алкогольной зависимости. Одним из новейших и наиболее востребованных решений в этой области является FACCEX – препарат, разработанный для помощи людям в преодолении алкогольной зависимости.

Ингредиенты FACCEX и их действие. FACCEX – уникальный продукт, предназначенный для поддержки алкоголиков и преодоления алкогольной зависимости. Сочетание ингредиентов натурального происхождения, научное обоснование и положительные отзывы пользователей делают его спасением для людей, борющихся с алкогольной зависимостью.

FACCEX богат экдистеронами, флавоноидами, эфирными маслами, полисахаридами и растительными ингредиентами натурального происхождения. Все это вместе содействует выздоровлению алкоголиков и укрепляет их здоровье в целом. Основными ингредиентами FACCEX являются натуральные лекарственные растения и растительные экстракты, которые восстанавливают функции организма и иммунную систему, а также улучшают настроение. FACCEX – самый эффективный продукт высшего качества в своем роде.

Истории успеха FACCEX

Препарат FACCEX выпускает и распространяет латвийское предприятие, которое специализируется на борьбе с зависимостями, а автором формулы FACCEX является ученый латвийского Института органического синтеза, профессор Ивар Калвиньш.

FACCEX успешно продается уже 8 лет. Его можно купить анонимно и без рецепта как онлайн на www.faccex.com, так и в лучших латвийских аптеках. Благодаря положительным результатам приема данного препарата его популярность растет экспоненциально. За эти годы FACCEX заслужил повсеместное признание обществом. Продукт FACCEX зарегистрирован в Продовольственно-ветеринарной службе Латвии под номером 10258.

Истории пользователей FACCEX свидетельствуют о том, что данная пищевая добавка является не только первой в Балтии в своей нише, но и безопасным и надежным средством, помогающим людям избавиться от алкогольной зависимости. Его 8-летняя история на рынке подтверждает, что благодаря FACCEX многим удалось преодолеть свою зависимость и вернуться к полноценной жизни.

Популярность FACCEX и доверие пользователей в долгосрочной перспективе подтверждают его высокое качество, а также способность препарата помогать алкоголикам в восстановлении контроля над собственной жизнью, чтобы продолжать жить без употребления алкоголя.

Как приобрести FACCEX? Продукт Faccex продается в аптеках и в Интернете. Чтобы приобрести Faccex, посетите сайт производителя www.faccex.com. Предприятие обеспечивает анонимную и быструю доставку FACCEX в любой пакомат на всей территории Латвии. Препарат также можно доставить курьерской почтой с оплатой курьеру при получении товара.

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Рекомендации по использованию FACCEX. Для достижения наилучших результатов FACCEX следует принимать в соответствии с указаниями. Препарат следует принимать два раза в день утром и вечером после еды, при этом индивидуальная доза может меняться в зависимости от состояния здоровья и потребностей.

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  • В Риге – SAULES APTIEKA, ул. Бривибас, 68
  • В Риге – SAULES APTIEKA, ул. Дунтес, 19 (Sky&More)
  • В Риге – Sarkandaugavas 1. aptieka, ул. Патверсмес, 1
  • В Риге – Latvijas aptieka 11, ул. Гребенщикова, 1 (Диагностический центр)
  • В Риге – Latvijas aptieka 25, ул. Дижозолу, 25 (Mego в Зиепниеккалнсе)
  • В Риге – Latvijas aptieka 55, ул. Ригас, 33
  • В Риге – Latvijas aptieka, ул. Сколас, 5 (Медицинский центр ARS)
  • В Риге – Mēness aptieka, ул. Матиса, 25
  • В Риге – Mēness aptieka, ул. К. Барона, 46
  • В Риге – Mēness aptieka, ул. Бикерниеку, 160
  • В Риге – Mēness aptieka, ул. К. Валдемара, 112 (ТЦ Rimi)
  • В Риге – Kamēlijas aptieka, ул. Бривибас, 74
  • В Риге – Mēness aptieka, ул. Маза Нометню, 32
  • В Валмиере – Mēness aptieka, ул. Ригас, 46
  • В Лиепае – Mēness aptieka, ул. Круму, 41-43
  • В Вентспилсе – Mēness aptieka, ул. Лиела Дзирнаву, 24
  • В Кулдиге – Mēness aptieka, ул. Муцениеку, 26
  • В Салдусе – Mēness aptieka, ул. Слимницас, 3
  • В Мадоне – Mēness aptieka, ул. Рупниецибас, 49
  • В Резекне – Mēness aptieka, ул. Дарзу, 28-27а
  • В Даугавпилсе – Mēness aptieka, 15a1a
  • В Юрмале – Mellužu aptieka, проспект Меллужу, 42
  • В Елгаве – Ģintermuižas aptieka, ул. Филозофу, 69
  • В Елгаве – Jelgavas Pils aptieka, ул. Академияс, 2
  • В Елгаве – Mēness aptieka, ул. Католю, 18
  • В Огре – Latvijas aptieka 5, ул. Ригас, 33
  • В Пиньки – Piņķu aptieka, Бабитский край, ул. Юрмалас, 14
  • В Тервете – Augstkalnes aptieka, «Индраны», Аугсткалнская вол.
  • В Тукумсе – Tukuma aptieka, ул. Элизабетес, 8
  • В Тукумсе – Mēness aptieka, ул. Паста, 14
  • В Сигулде – Siguldas mazā aptieka, Видземское шоссе, 16
  • В Екабпилсе – Jēkabpils aptieka, ул. Бривибас, 144
  • В Рамкалны – Aptieka 1, Витинькалны, Крустини
  • Jaunolaines aptieka 1, Зейферты, Яунолайне, Олайнская вол.

Зарегистрировано Центром оценки и регистрации ПВС в качестве пищевой добавки под номером 10258

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА. ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ.

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