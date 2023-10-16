Узнай, как проще бросить пить!

И тут речь идет не только об абстинентном синдроме, или похмелье. У алкоголика будет плохое настроение, даже если он не пил уже несколько недель или месяцев. Почему так происходит? Почему люди, которые долгое время воздерживались от употребления алкоголя, снова возвращаются к этому, хотя со стороны кажется, что все в порядке, человек пришел в себя и физически чувствует себя хорошо?

ВАЖНО!

ПОТРАТЬ ВСЕГО ТРИ МИНУТЫ И УЗНАЙ ВСЕ О ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ!

Помни, что сегодня наступил новый день, и ты можешь сразу встать на увлекательный путь к выздоровлению и просвещению.

Каждый день открывает перед тобой новые возможности. Наконец ты обязательно добьешься успеха! Сдаваться нельзя. Продолжая употреблять алкоголь, ты будешь намного несчастнее, чем если не будешь пить. Кроме того, необходимо понимать, что каждый день без алкоголя – это шаг навстречу настоящему, подлинному счастью.