Rīgas namu pārvaldnieks планирует повысить цену за домоуправление

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) со следующего года планирует повысить плату за управление зданиями, сообщили в компании.
При индивидуальном расчете плата за управление домами 71,4% собственников квартир - преимущественно в крупных домах - вырастет, в среднем, на 8 центов за квадратный метр, для 21,9% собственников квартир - преимущественно в домах среднего размера - плата за управление вырастет, в среднем, на 10 центов за квадратный метр, а для 4,3% собственников квартир - в домах небольшого размера - плата вырастет, в среднем, на 21 цент за квадратный метр. Для 2,4% владельцев квартир плата за управление останется неизменной или уменьшится.
Изменения в плате за управление связаны главным образом с существенно возросшими расходами на рабочую силу, тем обстоятельством, что существуют новые, определенные государством действия по управлению в сфере энергоэффективности, которые обязательны для всех управляющих компаний, а также в связи с ростом расходов на строительство. Для улучшения качества услуг необходимо также повышение квалификации работников.
Рост расходов был зафиксирован при подготовке смет на 2023 год, однако с учетом общего роста расходов в 2022 году и несоразмерного роста цен на энергоресурсы, что напрямую влияет на платежеспособность клиентов RNP, было принято решение провести масштабную оптимизацию внутренних расходов и на тот момент увеличение еще не вводить.
"Для многих групп работников RNP было отложено необходимое повышение зарплат, в результате чего плата за управление в 2023 году существенно не изменилась, уменьшив давление на платежеспособность клиентов во время отопительного сезона", - заявили в компании. Как считают в компании, откладывать рост зарплат отдельным группам работников уже невозможно. По данным Центрального статистического управления, расходы на рабочую силу в Латвии выросли более чем на 40% за последние годы.
Планируемый прирост зарплат необходим для обеспечения качественной услуги по управлению, содержанию здания в техническом порядке и соответствующей уборке. Рост зарплат планируется в основном инженерам, техническим работникам, домоуправляющим и дворникам.
В то же время планируется существенно улучшить техническое обеспечение работников и условия повседневной работы, отмечает RNP. Сейчас на рынке труда сложилась существенная конкуренция работодателей именно за инженеров, технических работников и домоуправляющими. Конкурентоспособная зарплата позволит привлечь работников, которые могут обеспечить высокое качество услуг и непрерывность услуги для клиентов. А привлечь работников к профессии дворников становится все сложнее, поэтому для поддержания качества уборки создаются бригады по уборке.
За последние годы уровень строительных расходов в Латвии увеличился почти на 20%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Цены на стройматериалы увеличились на 24,7%, расходы на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 17,5%, а зарплата рабочих выросла на 10,3%.
Планируется также увеличить число домоуправлений, так как существующего соотношения между управляющими компаниями и количеством домов недостаточно. На одного управляющего сейчас приходится большое количество домов, до 80-100 домов. Поступают жалобы от клиентов на трудности с общением с домоуправляющим своего дома.
Увеличивая емкость, планируется активнее участвовать в содержании каждого дома, а также обеспечить индивидуальный подход к необходимым ремонтным работам, обещает RNP.
RNP отмечает, что Министерство экономики дополнило нормативное регулирование, предусматривая для управляющих выполнение новых дополнительных функций - проведение исследования энергоэффективности зданий и заключения технического обследования, что позволяет более эффективно и быстрее дойти до реновации домов.
RNP также сообщает, что на сайте e-parvaldnieks.lv опубликован план ремонтных работ на следующий период. Предприятие призывает до 26 ноября клиентов ознакомиться с индивидуально подготовленным планом работ по ремонту дома, оценить приоритеты и при необходимости внести изменения, приняв общее решение.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!