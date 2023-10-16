Rīgas namu pārvaldnieks планирует повысить цену за домоуправление

"Для многих групп работников RNP было отложено необходимое повышение зарплат, в результате чего плата за управление в 2023 году существенно не изменилась, уменьшив давление на платежеспособность клиентов во время отопительного сезона", - заявили в компании. Как считают в компании, откладывать рост зарплат отдельным группам работников уже невозможно. По данным Центрального статистического управления, расходы на рабочую силу в Латвии выросли более чем на 40% за последние годы.

Планируемый прирост зарплат необходим для обеспечения качественной услуги по управлению, содержанию здания в техническом порядке и соответствующей уборке. Рост зарплат планируется в основном инженерам, техническим работникам, домоуправляющим и дворникам.

В то же время планируется существенно улучшить техническое обеспечение работников и условия повседневной работы, отмечает RNP. Сейчас на рынке труда сложилась существенная конкуренция работодателей именно за инженеров, технических работников и домоуправляющими. Конкурентоспособная зарплата позволит привлечь работников, которые могут обеспечить высокое качество услуг и непрерывность услуги для клиентов. А привлечь работников к профессии дворников становится все сложнее, поэтому для поддержания качества уборки создаются бригады по уборке.

За последние годы уровень строительных расходов в Латвии увеличился почти на 20%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Цены на стройматериалы увеличились на 24,7%, расходы на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 17,5%, а зарплата рабочих выросла на 10,3%.