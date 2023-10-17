Часть учителей так и не получили обещанную прибавку к зарплате. LIZDA ждет объяснений

Несмотря на обещания о повышении ставки, зарплата у многих учителей за сентябрь оказалась даже меньше, чем в прошлом году. Профсоюз учителей предполагает, что расчеты Министерства образования и науки (IZM) изначально были некорректными и просят объяснений, передает Rus.LSM.
Учительница Агенскалнской гимназии и депутат Рижской думы Ивета Ратиника в этом учебном году преподавала в тех же классах, с тем же количеством учеников и того же возраста, что и в прошлом году. Однако, как выяснилось, в этом месяце она получила меньше, в сентябре 2022 года. "В моем случае это 48 евро, но есть и учителя, кто получили на 100 евро меньше", - сообщила она.
Женщина уверена, что причиной этому не может быть школа (число учеников не уменьшилось) или самоуправление - там уверяют, что ничего с числами не делали. "Но вот вопрос: зачем такая коммуникация о том, как мы любим учителей и как мы им всем помогаем, если все-таки помогаем не всем?" - спрашивает Ратиника.
Ранее Минобразования и Профсоюз работников образования и науки (LIZDA) пришли к компромиссу о выполнении требований учителей о сбалансированной нагрузке и повышении зарплаты. Но что-то, вероятно, пошло не так.
"Изменилось то, что по сравнению с прошлым учебным годом количество тарифицированных уроков - это контактные уроки и дополнительные уроки - в Риге значительно увеличилось. К сожалению, оплата этих уроков во многих школах снизилась. Снизилась, потому что директора добросовестно старались реализовать сбалансированную нагрузку", - говорит глава отдела общеобразовательных школ Рижской думы Анита Петеркопа.
В IZM говорят, что искать виноватого нет смысла. Директор департамента образования Министерства Эдите Канавиня считает, что, если говорить о начальном и среднем образовании, в разных самоуправлениях и учебных заведениях ситуация разная. "Нужно вместе с самоуправлениями и с профсоюзом изучить данные и понять, почему возникла такая ситуация и где самая большая проблема - в расчете финансирования, в управлении на уровне самоуправления или школы", - заявила она.
Выяснять, что произошло, в четверг будут представители самоуправлений, LIZDA и IZM. Глава профсоюза Инга Ванага заявляет, что у LIZDA есть "довольно обоснованные" подозрения, что изначальные расчеты были некорректны. "Пусть тогда объясняются, почему одна сторона говорит, что не хватает, а другая, что денег всем должно хватить. Хватит играть бюрократический футбол!" - прокомментировала она.
Какими будут дальнейшие действия профсоюза работников образования и науки, организация решит после получения объяснений от министерства.
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