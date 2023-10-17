Часть учителей так и не получили обещанную прибавку к зарплате. LIZDA ждет объяснений

Учительница Агенскалнской гимназии и депутат Рижской думы Ивета Ратиника в этом учебном году преподавала в тех же классах, с тем же количеством учеников и того же возраста, что и в прошлом году. Однако, как выяснилось, в этом месяце она получила меньше, в сентябре 2022 года. "В моем случае это 48 евро, но есть и учителя, кто получили на 100 евро меньше", - сообщила она.

Женщина уверена, что причиной этому не может быть школа (число учеников не уменьшилось) или самоуправление - там уверяют, что ничего с числами не делали. "Но вот вопрос: зачем такая коммуникация о том, как мы любим учителей и как мы им всем помогаем, если все-таки помогаем не всем?" - спрашивает Ратиника.

Ранее Минобразования и Профсоюз работников образования и науки (LIZDA) пришли к компромиссу о выполнении требований учителей о сбалансированной нагрузке и повышении зарплаты. Но что-то, вероятно, пошло не так.