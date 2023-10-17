Видео ⟩ ДТП с двумя грузовиками под Елгавой: два человека пострадали, частично перекрыто движение

Latvijas Valsts ceļi сообщают, что ДТП произошло на 36-м километре Елгавского шоссе А8 при повороте на Бранки. На данный момент движение в направлении Риги перекрыто.

Судя по фотографиям и видео, опубликованным в социальных сетях, авария серьезная. Видно, что в результате ДТП полностью разбита кабина водителя грузовика.

Госполиция сообщает, что 17 октября 2023 года в 10:33 на шоссе А8 в волости Цену Елгавского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения, один из них был доставлен в медицинское учреждение. В Госполиции выясняют обстоятельства происшествия.