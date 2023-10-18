"Не воспринял серьезно". Пациенту за проведенный в больнице час выставили счет в 140 евро

В приемом отделении больницы Айвар провел примерно час, решение перевести его в отделение кардиологии было принято после сделанных в больнице проверок. Айвар возражал, однако сотрудницы его уговорили: "Вы там сможете договориться с врачами!"

Попав в больничную палату, он сразу же разыскал персонал, которому указал, что не хочет ложиться в стационар. Встреченная в отделении сотрудница указала, что если он планирует покинуть стационар, то придется заплатить 140 евро. В свою очередь если он планирует остаться, то за одну ночь это обойдется всего в 10 евро.

"Я подумал, что доктор так шутит, хочет уговорить меня остаться в отделении. Не воспринял это серьезно", - рассказал Айвар.

В почтовом ящике он увидел письмо из больницы, в котором сообщалось, что за проведенный в учреждении час ему действительно нужно заплатить 140 евро. Мужчина вспоминает, что в отделении ему никаких лечебных мероприятий не проводили. Он даже не успел лечь на больничную кровать. Он также вспоминает, что в состоянии аффекта подписал какой-то документ.

В больнице указали, что мужчина в приемном отделении не возражал против переведения в отделение. После получения заявления Айвара счет пересчитали, и теперь ему придется платить гораздо меньше. Представитель больницы указала, что прошлый счет за проведенное в стационаре время отменен, и была подготовлена выписка только за проведенные лечебные мероприятия.

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