Фото ⟩ Сотрудники полиции помогли попавшему в беду совенку

17 октября у деревни Кирна (Эстония) отважные полицейские спасли раненого совенка с обочины дороги, пишет Rus.Postimees.
Спасенная птица была доставлена полицейскими к Вирге Высуяла, основательнице Эстонского общества дикой природы, которая сказала, что птица нуждается в помощи специалиста из-за полученных травм. При содействии Департамента окружающей среды совенок был доставлен в Клинику Эстонского университета естественных наук.
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