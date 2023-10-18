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Фото ⟩ Сотрудники полиции помогли попавшему в беду совенку

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Сотрудники полиции помогли попавшему в беду совенку.
Сотрудники полиции помогли попавшему в беду совенку. Фото: Eesti metsloomaühing

17 октября у деревни Кирна (Эстония) отважные полицейские спасли раненого совенка с обочины дороги, пишет Rus.Postimees

Спасенная птица была доставлена полицейскими к Вирге Высуяла, основательнице Эстонского общества дикой природы, которая сказала, что птица нуждается в помощи специалиста из-за полученных травм. При содействии Департамента окружающей среды совенок был доставлен в Клинику Эстонского университета естественных наук.

Совенок
Совенок Фото: Eesti metsloomaühing

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