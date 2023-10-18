Часть мелких монет планируют изъять с рынка. Это может повлиять на рост цен

Уже долгое время монеты в один и два цента, которые после инкассации попадают в Банк Латвии, выпускаются обратно в оборот только в частичном объеме. Чтобы можно было изъять еще больше монет этих номиналов с рынка, необходимо и цены в магазинах формировать таким образом, чтобы без монет малых номиналов можно было обойтись, пишет Latvijas Avīze.
Именно поэтому сейчас ведется работа над разработанным Банком Латвии законопроектом об округлении конечной суммы платежей наличными. Меры по сокращению оборота мелких денег с введением округления итоговой суммы покупки приняли уже несколько стран еврозоны.
Сразу надо сказать, что снижение доли монет достоинством в один и два цента в обороте не означает запрета на них.
И после принятия закона об округлении конечной суммы платежа жители смогут неограниченно продолжать использовать в расчетах монеты в размере одного и двух центов продолжительное время. Пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс отметил, что стоимость монет в один и два цента с момента введения евро существенно снизилась. К тому же большое количество этих монет совсем не возвращается в обращение, что прекрасно иллюстрирует и приведенный Банком Латвии пример статистики, а именно: за год в Латвии из выпущенных в оборот монет не возвращается 80,6% монет достоинством в один цент и 69,3% двухцентовых монет.
"Большое количество монет вызывает дополнительные заботы у населения и расходы у предпринимателей, которые оплачивают обработку монет", - анализирует ситуацию Силакалнс. Он также пояснил, что чеканка монеты в один цент стоит больше номинальной стоимости этой монеты, а стоимость производства двухцентовых монет практически достигает их номинальной стоимости. Председатель правления Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич считает, что отказ от монет достоинством в один и два цента будет эффективен, если будет принято решение об отказе от этих монет во всей еврозоне, что должно исходить в качестве инициативы от Банка Латвии для Европейского банка.
По мнению Данусевича, при округлении итоговой суммы в проигрыше окажется покупатель, а расходы продавца повлечет приспособление кассовой системы к новой системе и сертификация, а также необходимость изменений систем бухгалтерского учета предприятий. Данусевич также полагает, что в случае, если закон будет принят, ожидается существенный рост цен. В свою очередь, пресс-секретарь Банка Латвии обещает, что работа над законопроектом будет продолжаться до тех пор, пока не будет найдено решение, которое окажется благоприятным для предпринимателей и одновременно облегчит сертификацию кассового оборудования.
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