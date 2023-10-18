Часть мелких монет планируют изъять с рынка. Это может повлиять на рост цен

Именно поэтому сейчас ведется работа над разработанным Банком Латвии законопроектом об округлении конечной суммы платежей наличными. Меры по сокращению оборота мелких денег с введением округления итоговой суммы покупки приняли уже несколько стран еврозоны.

Сразу надо сказать, что снижение доли монет достоинством в один и два цента в обороте не означает запрета на них.

И после принятия закона об округлении конечной суммы платежа жители смогут неограниченно продолжать использовать в расчетах монеты в размере одного и двух центов продолжительное время. Пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс отметил, что стоимость монет в один и два цента с момента введения евро существенно снизилась. К тому же большое количество этих монет совсем не возвращается в обращение, что прекрасно иллюстрирует и приведенный Банком Латвии пример статистики, а именно: за год в Латвии из выпущенных в оборот монет не возвращается 80,6% монет достоинством в один цент и 69,3% двухцентовых монет.

"Большое количество монет вызывает дополнительные заботы у населения и расходы у предпринимателей, которые оплачивают обработку монет", - анализирует ситуацию Силакалнс. Он также пояснил, что чеканка монеты в один цент стоит больше номинальной стоимости этой монеты, а стоимость производства двухцентовых монет практически достигает их номинальной стоимости. Председатель правления Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич считает, что отказ от монет достоинством в один и два цента будет эффективен, если будет принято решение об отказе от этих монет во всей еврозоне, что должно исходить в качестве инициативы от Банка Латвии для Европейского банка.

По мнению Данусевича, при округлении итоговой суммы в проигрыше окажется покупатель, а расходы продавца повлечет приспособление кассовой системы к новой системе и сертификация, а также необходимость изменений систем бухгалтерского учета предприятий. Данусевич также полагает, что в случае, если закон будет принят, ожидается существенный рост цен. В свою очередь, пресс-секретарь Банка Латвии обещает, что работа над законопроектом будет продолжаться до тех пор, пока не будет найдено решение, которое окажется благоприятным для предпринимателей и одновременно облегчит сертификацию кассового оборудования.