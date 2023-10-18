"Унитаз - это не урна для мусора": в Латвии проводят исследования загрязнения микропластиком

С целью понять, какой вред нашим рекам наносит микропластик, этой осенью начата кампания европейской любительской науки "Пластмассовые пираты - вперед, Европа!", сообщает Diena.
"Микропластик - это маленькие частицы пластика размером около полусантиметра, но они могут быть и такими мелкими, что мы не сможем их даже глазом разглядеть", - рассказала ведущий исследователь Латвийского института гидроэкологии (LHEI) и заведующая лабораторией микропластика, Dr. biol. Инта Диманте-Деймантовича.
LHEI совместно с различными ведомствами и организациями с 2018 года проводит исследования загрязнения микропластиком как в крупнейших озерах и реках нашей страны, так и на побережье. "У нас нет ни одного образца без микропластика, - подчеркивает Диманте-Деймантовича. - Микропластик стал регулярно встречающимся элементом в среде. Мы уже не надеемся, что сможем вычистить или убрать его полностью.
Пока у Латвии в плане пластикового загрязнения средние показатели. Это доказало и исследование влияния туризма на озера и их загрязнения микропластиком в регионе Балтийского моря. Мы провели его вместе с польскими и литовскими исследователями в рамках проекта Lakes Connect программы Interreg. Пришли к выводу, что у нас меньше частиц микропластика, чем в Польше, но немного больше, чем в Литве.
Данные об озерах также указывают на то, что в них попадают сточные воды, так как встречается много волокон, которые, скорее всего, поступают в воду в результате стирки одежды. Анализы сточных вод показывают, что люди бросают в канализационную систему все, что им вздумается, однако
унитаз - это не урна для мусора.
Надо помнить, что наши сточные воды где-то остаются, они не уходят в небытие и их не так-то просто очистить. Может возникнуть ощущение, что то, что под водой и невидимо, к нам уже не относится, но это на самом деле не так. Мы ежедневно съедаем, вдыхаем или как-то иначе принимаем микропластик. Какие это все будет иметь долгосрочные последствия, трудно сказать, но в любом случае эти соединения, включающие букет различных веществ, не должны попадать в наш организм".
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