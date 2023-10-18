"Унитаз - это не урна для мусора": в Латвии проводят исследования загрязнения микропластиком

Данные об озерах также указывают на то, что в них попадают сточные воды, так как встречается много волокон, которые, скорее всего, поступают в воду в результате стирки одежды. Анализы сточных вод показывают, что люди бросают в канализационную систему все, что им вздумается, однако

Надо помнить, что наши сточные воды где-то остаются, они не уходят в небытие и их не так-то просто очистить. Может возникнуть ощущение, что то, что под водой и невидимо, к нам уже не относится, но это на самом деле не так. Мы ежедневно съедаем, вдыхаем или как-то иначе принимаем микропластик. Какие это все будет иметь долгосрочные последствия, трудно сказать, но в любом случае эти соединения, включающие букет различных веществ, не должны попадать в наш организм".