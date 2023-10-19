Инфляция выражается не только в росте цен: меняется качество и вес продуктов

Например, в крупном магазине у полки с творогом, где вес упаковок творога существенно варьируется.

"Покупатели должны обращать внимание на эти вещи, читать перечень ингредиентов, фиксировать объем и т.п. И покупать по мере необходимости. Кроме того, нужно искать магазины, в которых товары дешевле. Есть магазины, в которых цены не такие уж высокие по сравнению с супермаркетами", - оценивает Гулбе.

Говоря о снижении качества товара, она отмечает, что это способ сделать продукты дешевле. Нет, это не значит, что какой-то ингредиент из продукта изымают - но его можно использовать в других пропорциях. Не во всех случаях продукт становится хуже. Зачастую это продукт другого качества.

"Например, если уменьшить кусочек мяса и увеличить долю горошка в консервах, с точки зрения потребителей это не худший, а разный продукт. Можно заменить более дорогое сырье на более дешевое. Может быть и так, что меняется технологический процесс производства для того, чтобы он обходился дешевле", - пояснила Гулбе.

Меньший размер/вес упаковки или более высокую цену покупатели могут заметить еще у прилавков с продуктами, но вряд ли они заметят изменения рецептуры, пока не купят продукт и не попробуют его.

"Незаметные" замены в рецептах для снижения затрат в то время, когда у многих людей меньше денег на повседневные траты, не помогут восстановить доверие к пищевой отрасли, поэтому важно, чтобы производители и супермаркеты открыто указывали на изменения продуктов, сообщает Independant. Таким образом покупатели могут сделать осознанный выбор.

"С одной стороны, кажется, что компании нас обманывают, но с другой стороны, если бы продукт остался прежним, покупатели, возможно, вообще не смогли бы его себе позволить. Это неоднозначно", - считает Гулбе.