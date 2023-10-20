Ринкевич: Европа должна вооружаться

"Хотим мы этого или нет, Европа должна вооружаться", - сказал Ринкевич, отметив, что одними лозунгами не обойтись, это будет означать и расходы.

Развитие военной индустрии президент в пятницу планирует обсудить с комиссаром Европейского союза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.

Как сообщает агентство LETA, президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, министр обороны Андрис Спрудс и министр иностранных дел Кришьянис Кариньш сегодня встретятся с комиссаром Европейского союза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, который прибудет с визитом в Ригу.

Во время встреч будут обсуждаться вопросы конкурентоспособности и развития ЕС, уделяя особое внимание приоритетным направлениям развития Латвии, в том числе планам по развитию оборонной промышленности и потенциала производства боеприпасов.

Также будут обсуждаться возможности привлечения инвестиций по программе поддержки производства боеприпасов, содействие общим закупкам в оборонной индустрии и прогресс в реализации соглашения ЕС, которое призвано ускорить совместные закупки и поставки для Украины артиллерийских снарядов.