Ринкевич: Европа должна вооружаться

Странам НАТО и Евросоюза необходимо наращивать мощность оборонной индустрии, чтобы произвести вооружение, необходимое как им самим, так и Украине, заявил в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3 президент Эдгар Ринкевич.
"Хотим мы этого или нет, Европа должна вооружаться", - сказал Ринкевич, отметив, что одними лозунгами не обойтись, это будет означать и расходы.
Развитие военной индустрии президент в пятницу планирует обсудить с комиссаром Европейского союза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.
Как сообщает агентство LETA, президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, министр обороны Андрис Спрудс и министр иностранных дел Кришьянис Кариньш сегодня встретятся с комиссаром Европейского союза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, который прибудет с визитом в Ригу.
Во время встреч будут обсуждаться вопросы конкурентоспособности и развития ЕС, уделяя особое внимание приоритетным направлениям развития Латвии, в том числе планам по развитию оборонной промышленности и потенциала производства боеприпасов.
Также будут обсуждаться возможности привлечения инвестиций по программе поддержки производства боеприпасов, содействие общим закупкам в оборонной индустрии и прогресс в реализации соглашения ЕС, которое призвано ускорить совместные закупки и поставки для Украины артиллерийских снарядов.
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