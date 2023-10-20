Новым главой Augstsprieguma tīkls назначен Роланд Ирклис

На должность председателя правления оператора латвийской системы передачи AS Augstsprieguma tīkls (AST) назначен государственный контролер Роланд Ирклис, говорится в сообщении предприятия бирже Nasdaq Riga.
К работе на посту председателя правления Ирклис приступит 7 декабря 2023 года.
На предприятии сообщили, что в ходе отборочного конкурса Ирклис продемонстрировал углубленное понимание энергетического сектора и его проблемных вопросов в Латвии, а также во всем регионе.
С 28 января 2021 года Ирклис является государственным контролером, а ранее он был председателем, а также членом совета Комиссии по регулированию общественных услуг. Дополнительно Ирклис работал в Европейском агентстве по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) и Совете европейских энергетических регуляторов (CEER), а также Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Ирклис сообщил агентству LЕТА, что он уже проинформировал спикера Сейма Дайгу Миериню об отставке с должности госконтролера. Заявление в Сейм он планирует подать в понедельник, 23 октября, а трудовые отношения с Государственным контролем прекратить в начале декабря.
В компании отметили, что о назначении члена правления AST по юридическим вопросам и вопросам соответствия будет принято отдельное решение.
Представитель Государственного контроля Сигне Знотиня-Знота сказала агентству LЕТА, что Ирклис будет исполнять обязанности госконтролера до 7 декабря и он надеется, что за это время парламентские фракции предложат кандидатуру, а парламент проголосует за нового контролера. Если этого не произойдет, то исполняющим обязанности госконтролера будет старший член совета Эдгар Корчагин.
Ранее сообщалось, что открытый конкурс на должности председателя правления и члена правления AST был объявлен в мае этого года. На конкурс поступило 53 заявки, 26 из которых были поданы на пост председателя правления, а 27 - на позицию члена правления.
До назначения нового председателя правления обязанности председателя правления AST исполняет член правления AST Имант Звиедрис.
Ранее сообщалось, что оборот концерна AST за первые шесть месяцев 2023 года сократился на 11,6% и составил 105,117 млн евро, также концерн получил прибыль в размере 8,409 млн, в отличие от убытков за аналогичный период прошлого года.
Государственный контролер на четыре года избирается Сеймом.
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