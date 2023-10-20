Новым главой Augstsprieguma tīkls назначен Роланд Ирклис

К работе на посту председателя правления Ирклис приступит 7 декабря 2023 года.

На предприятии сообщили, что в ходе отборочного конкурса Ирклис продемонстрировал углубленное понимание энергетического сектора и его проблемных вопросов в Латвии, а также во всем регионе.

С 28 января 2021 года Ирклис является государственным контролером, а ранее он был председателем, а также членом совета Комиссии по регулированию общественных услуг. Дополнительно Ирклис работал в Европейском агентстве по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) и Совете европейских энергетических регуляторов (CEER), а также Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ирклис сообщил агентству LЕТА, что он уже проинформировал спикера Сейма Дайгу Миериню об отставке с должности госконтролера. Заявление в Сейм он планирует подать в понедельник, 23 октября, а трудовые отношения с Государственным контролем прекратить в начале декабря.

В компании отметили, что о назначении члена правления AST по юридическим вопросам и вопросам соответствия будет принято отдельное решение.