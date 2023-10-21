FID: открытие счетов за рубежом стремительно становится популярным

Отчет за 2023 год раскрывает основные вызовы в области легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения (NILLTF).

В отчете выделены три новых риска, влияющих на латвийскую финансовую систему, которые требуют соответствующих мер по снижению рисков в ближайшем будущем.

Во-первых, стремительно растет число зарегистрированных в Латвии физических и юридических лиц, открывших счета в зарубежных финансовых учреждениях, в том числе в Литве.

На просьбу прокомментировать этот риск в FID ответили, что полная оценка будет рассмотрена Советом по развитию финансового сектора в ближайшее время. После рассмотрения она также будет размещена в открытом доступе, возможно, уже в конце октября. Соответственно, СМИ и все желающие смогут ознакомиться с этим документом, чтобы получить более подробное представление о результатах и выводах.

Во-вторых, война в Украине и связанные с ней санкции ЕС значительно увеличили нагрузку на латвийские государственные институты.

Третья проблема - увеличение рисков NILLTF, связанных с ростом популярности и использования виртуальных активов.

Уклонение от санкций и их обход также входят в число наиболее значимых рисков в отчетном периоде. Наиболее значительные риски были выявлены в связи с санкциями ЕС против России и Беларуси. В ответ на беспрецедентные темпы и масштабы применения санкций было внедрено несколько новых форм сотрудничества, включая неформальную институциональную координационную платформу - Совет по санкциям.

В то же время в материале отмечается, что Латвия уже провела эффективную реформу финансового сектора и заручилась широкой поддержкой заинтересованных сторон для решения этих задач. Следующие шаги включают разработку плана и руководства по NILLTF на 2024-2026 годы, обучение частного и государственного секторов методам оценки.