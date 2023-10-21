Для переезда участков полиции в другие здания нужно несколько миллионов евро

На ул. Бирзниека-Упиша, 21A, 21C, и 21D планируется перевести сотрудников структурных подразделений полиции с ул. Гоголя, 7 и ул. Матиса, 9.

Приспособление помещений посредством разовых инвестиций в арендуемый объект планируется обеспечить в 2024 году, соответственно, необходимое для этих целей финансирование планируется на 2024 год.

Чтобы обеспечить приспособление объекта на ул. Мукусалас, 101 для нужд Госполиции, МВД попросит у правительства поддержку на перераспределение в 2024 году финансирования на разовые инвестиции в объеме не более 1 000 000 евро.

В свою очередь, чтобы обеспечить приспособление объекта на ул. Бирзниека-Упиша под нужды Госполиции, на рассмотрении законопроекта о бюджете в Сейме во 2-м чтении планируется увеличить расходы на МВД на 2024 год не более чем на 1 350 000 евро.

Фото: Условия труда в Латгальском отделении Рижского районного управления государственной полиции