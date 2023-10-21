Из-за потепления воды в Беринговом море от голода умерли 10 миллиардов крабов

Ученые выяснили, что число умерших крабов в четыре раза больше, чем количество крабов, выловленных за 45 лет. Причина массовой гибели крабов - повышение температуры воды, что было вызвано их изначально высокой плотностью популяции.

К 2018 году из-за идеальных погодных условий число крабов в Беринговом море достигло максимума. В том же году пришла первая волна жара. По словам соавтора исследования Коди Шувалски,

два года лед покрывал всего 4% от совей изначальной площади. В связи с этим не было холодной воды, необходимой для привычной жизни крабов.

Жизнь в более теплой воде увеличивает количество калорий, необходимых для питания крабов, в четыре раза. Они не смогли удовлетворить эти потребности. Масса тела крабов, исследованных в 2018 году, была ниже, чем у крабов, исследованных в предыдущие годы - при том же размере. Все это свидетельствует о том, что крабы голодали.

Более того, соавтор исследования Керим Айдин указывает, что

из-за потепления воды в Берингово море могла зайти треска из Тихого океана, которая съела часть выживших крабов.

По мнению Шувалски, происходящее в Беринговом море доказывает, что климатический кризис резко ускоряется и влияет на жизнь людей. Ученый уже ранее прогнозировал приближение этого кризиса, однако "не ожидал, что это наступит так быстро".