RNP закупит сантехнические материалы на сумму более 1 млн евро

RNP закупит у Kesko Senukai Latvia сантехническое оборудование, материалы для водопроводных и отопительных систем и сантехнические материалы.

Сумма договора составляет 1,24 млн евро, но его условия предусматривают, что RNP может потратить не всю сумму.

В цену также включены расходы на доставку, погрузку и разгрузку, транспортные и другие расходы.

RNP принадлежит Рижской думе. В его ведении находится более 3800 жилых домов и сооружений общей площадью более 7,5 млн кв. м. В 2022 году оборот компании составил 61,973 млн евро, что на 0,6% больше, чем в предыдущем году, а прибыль выросла на 7,4% до 4,535 млн евро.

По данным Firmas.lv, оборот предприятия розничной торговли товарами для строительства, дома и ремонта Kesko Senukai Latvia в прошлом году составил 192,258 млн евро, что на 29,1% больше, чем годом ранее, а прибыль увеличилась в 2,1 раза до 8,069 млн евро.

Компания зарегистрирована в 1996 году, ее основной капитал составляет 6,749 млн евро. Kesko Senukai Latvia входит в состав группы Kesko.