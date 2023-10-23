Президент: необходимо создать понятную для всех систему оплаты труда учителей

Как сообщили в медиацентре канцелярии президента, на встрече обсуждались актуальные вопросы повестки дня Министерства образования и науки, в том числе оплата труда учителей, безопасность в школах, реорганизация школьной сети, переход на обучение на латышском языке и другие приоритеты.

В ходе беседы президент приветствовал тот факт, что со следующего учебного года в школах как отдельный предмет вновь будут преподавать историю.

Говоря о безопасности в школах, Ринкевич отметил, что необходимо создать систему, когда и учащиеся, и учителя чувствуют себя в школе безопасно. В настоящее время не существует практической стратегии безопасности школ, включающей физические и психологические аспекты безопасности.

Президент и министр образования также обсудили достигнутый к настоящему времени прогресс в переходе школ на обучение на латышском языке.

Президент также информировал министра о вопросах в связи с реформой "Школа 2030" и нехваткой учебных материалов, которые были актуализированы во время его визитов в школы. Он отметил важность продолжения методической и финансовой поддержки школ для приобретения учебных материалов и повышения профессиональной компетенции учителей.