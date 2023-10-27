Полиция Китая спасла тысячу кошек: их хотели пустить на мясо

Как сообщают местные СМИ, полиция по наводке защитников прав животных перехватила грузовик в городе Чжанцзяган на востоке страны, перевозивший огромное количество кошек.

Животных поместили в приют, а полиция раскрыла очередную преступную схему по нелегальной торговле кошачьим мясом (оно стоит около доллара за килограмм), что снова вызвало разговоры о безопасности продуктов питания в Китае.

СМИ не сообщают, были это дикие кошки или похищенные домашние питомцы, но всех их везли на юг страны, где их, скорее всего, пустили бы на фарш для сосисок или фальшивые шашлыки из свинины и баранины.

По данным издания The Paper, активисты организации по защите животных из Чжанцзягана заметили, что на местном кладбище в деревянных ящиках содержится множество кошек. Активисты шесть дней следили за происходящим, а когда 12 октября кошек погрузили в фургон, они перекрыли дорогу и вызвали полицию.

Контекст Фото: BBC