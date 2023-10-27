Полиция Китая спасла тысячу кошек: их хотели пустить на мясо

Китайская полиция спасла более тысячи кошек, которым была уготована печальная участь: их собирались использовать на шашлыки под видом баранины и свинины.
Как сообщают местные СМИ, полиция по наводке защитников прав животных перехватила грузовик в городе Чжанцзяган на востоке страны, перевозивший огромное количество кошек.
Животных поместили в приют, а полиция раскрыла очередную преступную схему по нелегальной торговле кошачьим мясом (оно стоит около доллара за килограмм), что снова вызвало разговоры о безопасности продуктов питания в Китае.
СМИ не сообщают, были это дикие кошки или похищенные домашние питомцы, но всех их везли на юг страны, где их, скорее всего, пустили бы на фарш для сосисок или фальшивые шашлыки из свинины и баранины.
По данным издания The Paper, активисты организации по защите животных из Чжанцзягана заметили, что на местном кладбище в деревянных ящиках содержится множество кошек. Активисты шесть дней следили за происходящим, а когда 12 октября кошек погрузили в фургон, они перекрыли дорогу и вызвали полицию.
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История о кошках вызвала тысячи гневных комментариев в китайской соцсети Weibo, причем многие пользователи платформы призывали власти ужесточить контроль за пищевой промышленностью страны.
«Пусть эти люди [которые хотели пустить кошек на мясо] сами умрут ужасной смертью», — пожелал один из пользователей Weibo.
«Когда же у нас появятся законы, защищающие животных? Разве жизни кошек и собак не имеют значения?» — задается вопросом другой пользователь соцсети.
«Никогда больше не буду есть шашлыки где попало», — признается третий.
В июне в колледже провинции Цзянси на юго-востоке Китая разразился скандал, когда один из учащихся обнаружил в своей тарелке голову крысы. Руководство школы поначалу пыталось утверждать, что это всего лишь утиное мясо, но потом вынуждено было признать, что ученик прав.