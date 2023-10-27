Видео ⟩ Два латвийских кота стали знаменитостями TikTok

Живущие в Латвии каракал Пумба и его рыжий друг - домашний кот стали очень популярны в TikTok. Одно из их видео набрало более 15 миллионов просмотров.

Звезда видеоклипа Пумба - одомашненный каракал - вид диких кошек, известный своей яркой внешностью и характерным поведением. Хозяин Пумбы Денис Егоров взял его к себе домой, когда Пумба был всего трехмесячным котенком. В Латвии содержание каракалов разрешено.

На опубликованном в TikTok видео видно, как Пумба, удачно устроившись рядом с рыжим другом, начинает шипеть на оператора. Эта необычная пара отметилась на многих каналах соцсети, удивив любителей животных по всему миру.

Видео: Дружба Пумбы и его рыжего друга

Это уже не первый раз, когда Пумба привлекает международное внимание. У него в TikTok 9,6 миллиона подписчиков. Живущего в Латвии каракала очень любят в интернете, и его владелец делится кадрами из жизни Пумбы - от игр с игрушками до кормления.

Каракал - дикий кот, родина которого - Африка и Западная Азия. В Латвии экзотический кот стоит до 10 тысяч евро, а содержать его сложно.

Необходимы разрешения от инстанций, регулирующих вопросы сохранения видов. Таких животных, как каракал, можно держать только в больших частных домах с ограниченной территорией. Это связано с тем, что одно из условий - специальный вольер, в котором животное может прогуливаться и находиться.

"Если в вашем доме живет дикий кот, расслабляться нельзя никогда. Особенно если у вас дома есть дети", - предупредила эксперт передачи Латвийского телевидения Ķepa uz sirds Татьяна Чернова.

Дикие животные очень сильно привязываются к своим хозяевам и очень переживают их смену, указывает эксперт.