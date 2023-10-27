Фото ⟩ В Резекненском крае появился выразительный объект - Oduma meitys

"Это мое посвящение тем, кто вышел в мир в поисках счастья. Дочери Адама - словно символ света на пути домой", - говорит автор работ, архитектор Инт Пуятс.

Женские фигуры, выполненные из сосны и ели, держат в руках подсвеченный элемент, символизирующий свет Луны и путь сквозь тьму. Форма и дизайн их гармонируют с окружающей средой. По словам Инта Пуятса, он хотел создать среду, которая вдохновляет на перемены.

"Дочери Адама" - его дань уважения Латгале. "Я буду рад, что благодаря этим двум сестрам привлеку путешественников в Латгале, познакомлю их с самобытностью латгальского народа", - говорит Инт Пуятс.

Объекты окружающей среды размещены на его сельском участке недалеко от Резекне. Интересный вид на них открывается с Адамова озера, если вы плывете в лодке.

"Сейчас мы планируем создать на территории объекта центр, где можно будет обрести баланс и познакомиться с традициями Латгале", - делится Инт Пуятс.

Фото: publicitātes