Фото ⟩ В Резекненском крае появился выразительный объект - Oduma meitys

В Резекненском крае возле живописного Адамова озера установили уникальные скульптуры высотой более пяти метров. Их называют "Дочери Адама" или Oduma meitys, пишет портал "Чайка".
"Это мое посвящение тем, кто вышел в мир в поисках счастья. Дочери Адама - словно символ света на пути домой", - говорит автор работ, архитектор Инт Пуятс.
Женские фигуры, выполненные из сосны и ели, держат в руках подсвеченный элемент, символизирующий свет Луны и путь сквозь тьму. Форма и дизайн их гармонируют с окружающей средой. По словам Инта Пуятса, он хотел создать среду, которая вдохновляет на перемены.
"Дочери Адама" - его дань уважения Латгале. "Я буду рад, что благодаря этим двум сестрам привлеку путешественников в Латгале, познакомлю их с самобытностью латгальского народа", - говорит Инт Пуятс.
Объекты окружающей среды размещены на его сельском участке недалеко от Резекне. Интересный вид на них открывается с Адамова озера, если вы плывете в лодке.
"Сейчас мы планируем создать на территории объекта центр, где можно будет обрести баланс и познакомиться с традициями Латгале", - делится Инт Пуятс.
Интерес к объектам окружающей среды у него возник под влиянием отца, который при жизни старался сделать окружающую среду интересной. Создавать особые объекты окружающей среды, находя особую привлекательность в природе, окружающем ландшафте - таково призвание Инта Пуятса.
Вдохновением для идеи "Дочерей Адама" послужило сказание об Адамовом озере. Это история о сестрах, которые помогли своему брату не заблудиться в мире в поисках счастья.
"Легенда гласит, что в темные и дождливые ночи сестры должны взять в руки кусочек луны, подняться на вершину самой высокой горы, возвышающейся вокруг озера, и держать его над своей головой, чтобы оно ярко светило и брат нашел дорогу обратно",
- рассказывает Инт Пуятс.
Кроме Инта Пуятса в создании объекта "Дочери Адама" участвовал скульптор по дереву Юрис Упениекс. Руководил работами Дидзис Петров, а менеджером по транспорту стал Янис Анчупанс.
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