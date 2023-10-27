Пробка из самолетов в аэропорту Стамбула: среди застрявших - и рейс airBaltic

Как сообщил RUS TVNET пассажир застрявшего самолета, после полутора часов медленного перемещения в плотной очереди других лайнеров на вылет из аэропорта, когда самолет уже стоял в ожидании разрешения на разгон, капитан корабля сообщил о повреждении взлетно-посадочной полосы.

Так он объяснил длинную очередь из самолетов, которую пассажиры наблюдали в иллюминаторы. Но самолет так и не взлетел, поскольку "во время ожидания очереди закончилось топливо". Капитан уточнил, что самолет вынужден вернуться на дозаправку.

В 18:00 пассажирам сообщили, что дозаправка возможна не раньше чем через полчаса, а потом авиалайнер снова встанет в очередь на вылет, которая может растянуться еще минимум на час. На момент публикации новости дозаправка не началась.

Airbus A220-300 рассчитан на 160 пассажиров. Рейс был полностью распродан.

В самолете помимо граждан и жителей Латвии находятся граждане Эстонии и других стран. Стюардессы предлагают пассажирам приобретать продукты питания за свой счет, но воду дают бесплатно.

Часть пассажиров не сможет попасть на свои стыковочные рейсы в Риге, о чем люди грустно говорят между собой.

Стюардессы уточнили, что самолет будет дозаправляться с пассажирами на борту, что не вызвало протестов в салоне.

Судя по разговорам пассажиров, задержки с вылетом из этого аэропорта наблюдаются сегодня в раннего утра. Люди провожали родственников рано утром, и задержка на вылет уже тогда составляла полтора часа.