Фото ⟩ Что происходит на первом в Эстонии фестивале ужасов

С 27 по 31 октября в квартале Крулли проходит масштабный фестиваль ужасов, приуроченный к Хэллоуину. В здании пыхья-таллиннского бывшего завода в течении месяца отстраивали деревню страхов Фобия (Foobia Küla). Теперь здесь обитает вся нечисть города.

Помимо инсталляций "Убийство в ванной комнате", "Кровь и мясо" и других жутких картин, гостей деревни пугают загримированные актеры. Мертвецы здесь пытаются раскопать свои могилы, скелеты принимают ванны из крови и веселятся на праздничном застолье у Сатаны. В деревне ужасов есть и квеструмы под названиями "Печальный конец" и "Потерянная комната".

Фото: Konstantin Sednev

Организаторы уверяют, что посетители получат море адреналина и ярких эмоций от посещения этого фестиваля, а вот многие жители Таллинна сетуют на завышенную цену входного билета - 39 евро одиночный билет, 90 евро - семейный.

Важно, что дети до семи лет допускаются только под личную ответственность сопровождающего. А дети в возрасте от 7 до 14 лет - только в сопровождении взрослых.