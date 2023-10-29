Российские оккупанты в Украине используют новую версию беспилотного самолета-камикадзе Lancet ("Изделие-53"), способное автономно идентифицировать цели. Однако они не могут нести достаточно большую взрывчатку, чтобы повредить важные цели.
Армия РФ в Украине начала использовать улучшенные беспилотники Lancet
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), эти дроны были приняты на вооружение российской армией с 21 октября. Сообщается, что дроны имеют систему автоматического управления, способную различать типы целей и повышать шансы на успешный удар. "Изделие-53" пока не получили широкого распространения, но военные испытывают беспилотники для нанесения массированных синхронных ударов.
Полезная нагрузка таких дронов достигает трех-пяти килограммов, что недостаточно для нанесения существенного ущерба важным военным объектам.
Ранее в ВСУ сообщили, что россияне модернизируют свое вооружение. В частности, оккупационные войска модернизировали беспилотники Lancet.
Теперь радиус их полета увеличился до 70 километров. "Что касается их дронов Lancet, то это правда, что в последнее время русские начали демонстрировать передовые технические возможности. Потому что если раньше эти беспилотники были способны поражать цели на расстоянии до 40 километров, то теперь их возможности полета возросли до 60-70 километров", - сообщает руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
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