Армия РФ в Украине начала использовать улучшенные беспилотники Lancet

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), эти дроны были приняты на вооружение российской армией с 21 октября. Сообщается, что дроны имеют систему автоматического управления, способную различать типы целей и повышать шансы на успешный удар. "Изделие-53" пока не получили широкого распространения, но военные испытывают беспилотники для нанесения массированных синхронных ударов.

Теперь радиус их полета увеличился до 70 километров. "Что касается их дронов Lancet, то это правда, что в последнее время русские начали демонстрировать передовые технические возможности. Потому что если раньше эти беспилотники были способны поражать цели на расстоянии до 40 километров, то теперь их возможности полета возросли до 60-70 километров", - сообщает руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.