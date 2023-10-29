Рига и Саласпилс совместно построят велосипедную дорожку

Велодорожка была запланирована Саласпилсской думой, однако она затронет принадлежащую Рижскому самоуправлению недвижимость на Зирнюсале площадью менее гектара.

Проект строительства велодорожки разработан компанией RK Projekts за 14 500 евро, заказчиком выступило Саласпилсское самоуправление.

Планируется, что Рига профинансирует свою часть строительного проекта в размере 2 848 евро.

Кроме того, Рижское самоуправление возьмет на себя финансирование своей части строительных работ, надзора за строительством и авторского надзора.