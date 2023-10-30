Видео ⟩ После реконструкции улицы магазин теряет клиентов и "идет на дно"

В Екабпилсе была реконструирована улица Зилану, которая является транзитной дорогой. По ней очень интенсивное движение в обоих направлениях, в том числе грузовое.

На улице Зилану 135А, на обочине дороги, уже много лет работает магазин, принадлежащий Айне. Женщина является владелицей трех небольших магазинов, но после строительных работ работа этого магазина оказалась под угрозой.

Айна рассказала, что водителям-дальнобойщикам, которые уже давно очень любят этот магазин, теперь невозможно остановиться у магазина.

"Число покупателей и оборот упали вдвое", - рассказала Айна, которая подумывает о закрытии магазина, если в решение по реконструкции дороги не будут внесены коррективы.

Водители останавливались на площадке и на обочине возле магазина. Там, где раньше была обочина, теперь тротуар, а небольшая территория возле самого магазина уже непригодна для использования -после ремонта там был установлен знак "Остановка запрещена".

Программа Bez Tabu поговорила с водителем грузовика, который защищал этот магазин и считает, что благодаря такой реконструкцией дороги прямо или косвенно лоббируются интересы супермаркетов.

В рамках строительных работ чуть дальше за магазином была построена парковка, но въезд на нее невозможен для больших грузовиков.

Представитель самоуправления рассказал программе, что перед началом строительных работ транспортные средства возле магазина были припаркованы "очень хаотично".

"Грузовики и легкие машины въезжали и выезжали на улицу с нарушением правил безопасности дорожного движения", - сказал представитель самоуправления, и добавил, что такое решение было согласовано с ответственными учреждениями, принимающими строительные проекты.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, защищая владельцев малого бизнеса, заявил, что "всегда можно найти решение, это либо лень, либо нежелание что-то делать, либо полное безразличие".

Видео: Сюжет программы Bez Tabu